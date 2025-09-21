ETV Bharat / state

कोरबा में हाथी के शावक की मौत, केंदई वन परिक्षेत्र की घटना

कोरबा: छत्तीसगढ़ जंगलों से भरा पूरा प्रदेश है. प्रदेश की ऊर्जाधानी कहे जाने वाला कोरबा जिला कई तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है. यहां घने जंगलों में कई तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं. इस घने जंगल में हाथियों का रहवास सबसे ज्यादा दिखता है. शनिवार को कोरबा के केंदई वन परिक्षेत्र में एक हाथी के शावक का शव मिला है.

कोरबा वन विभाग ने रविवार को दी जानकारी: इस घटना की जानकारी कोरबा वन विभाग की तरफ से रविवार को दी गई है. केंदई वन परिक्षेत्राधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि एक हाथी के बच्चे का शव मिला है. यह शव शनिवार को कटघोरा संभाग के केंदई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कोरबी गांव में हसदेव नदी के किनारे मिला. वन अधिकारी जब गश्त कर रहे थे तब यह शव बरामद हुआ है.

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हाथी के बच्चे की मौत कुछ दिन पहले हुई थी. ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी का बच्चा डूब गया और शव हसदेव नदी की धारा के साथ बहकर नीचे चला गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के सही कारण का पता चल सकेगा- अभिषेक दुबे, केंदई वन परिक्षेत्राधिकारी