ETV Bharat / state

कोरबा में हाथी के शावक की मौत, केंदई वन परिक्षेत्र की घटना

छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा के जंगली इलाके में एक हाथी के शावक का शव मिला है.

Elephant dies in Korba
कोरबा में हाथी की मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: छत्तीसगढ़ जंगलों से भरा पूरा प्रदेश है. प्रदेश की ऊर्जाधानी कहे जाने वाला कोरबा जिला कई तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है. यहां घने जंगलों में कई तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं. इस घने जंगल में हाथियों का रहवास सबसे ज्यादा दिखता है. शनिवार को कोरबा के केंदई वन परिक्षेत्र में एक हाथी के शावक का शव मिला है.

कोरबा वन विभाग ने रविवार को दी जानकारी: इस घटना की जानकारी कोरबा वन विभाग की तरफ से रविवार को दी गई है. केंदई वन परिक्षेत्राधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि एक हाथी के बच्चे का शव मिला है. यह शव शनिवार को कटघोरा संभाग के केंदई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कोरबी गांव में हसदेव नदी के किनारे मिला. वन अधिकारी जब गश्त कर रहे थे तब यह शव बरामद हुआ है.

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हाथी के बच्चे की मौत कुछ दिन पहले हुई थी. ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी का बच्चा डूब गया और शव हसदेव नदी की धारा के साथ बहकर नीचे चला गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के सही कारण का पता चल सकेगा- अभिषेक दुबे, केंदई वन परिक्षेत्राधिकारी

पसान क्षेत्र में घूम रहा हाथियों का दल: केंदई वन परिक्षेत्राधिकारी अभिषेक दुबे ने मीडिया को बताया कि कोरबा के पसान वन परिक्षेत्र के पानागवा क्षेत्र में कई हाथियों सहित 54 हाथियों का एक झुंड घूम रहा है. मृत पाया गया हाथी का बच्चा संभवतः उसी झुंड का हिस्सा था. हम इसकी जांच कर रहे हैं.

बीते 6 साल में 90 हाथियों की मौत: छत्तीसगढ़ वन विभाग ने बताया कि प्रदेश में बीते 6 सालों में कई कारणों से लगभग 90 हाथियों की मौत हुई है. इसमें बीमारियों और बिजली के झटके से मौतें भी शामिल है. छत्तीसगढ़ में बीते एक दशक से हाथी मानव संघर्ष चिंता का कारण रहा है. प्रदेश के सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, धमतरी और गरियाबंद जिले हाथी प्रभावित जिले में शामिल है.

हेल्दी हाथी की मौत पर सदमे में वन विभाग, रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज की घटना

ट्रेनों से टकराकर मर रहे हैं दर्जनों हाथी! पर्यावरण मंत्रालय की नई योजना क्या बचा पाएंगे 'गजराज' को?

हाथी ने बंद कराया मां अंगार मोती मंदिर, जानिए कैसे धमतरी में दंतैल हाथी ने डाला डेरा

For All Latest Updates

TAGGED:

KENDAI FOREST RANGEछत्तीसगढ़ कोरबा में हाथी की मौतकोरबा वन विभागकोरबा पसान जंगलELEPHANT CALF DIES IN KORBA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.