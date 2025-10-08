ETV Bharat / state

हाथी के हमले में महिला की मौत, बच्चे की हालत गंभीर, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की घटना

हाथी ने घर में सो रहे परिवार पर हमला कर दिया. वन विभाग की नाकामी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है.

ELEPHANT ATTACK IN MCB
हाथी के हमले में महिला की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 10:13 AM IST

एमसीबी: भरतपुर वनांचल क्षेत्र के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व पार्क परिक्षेत्र में हाथी ने महिला को कुचल दिया. घटना मंगलवार रात की है. महिला और उसके बच्चे घर में सो रहे थे उस वक्त नर हाथी ने हमला किया. हाथी ने जैसे ही कच्चे मकान को धक्का देना शुरु किया घर के भीतर बच्चों के साथ सो रही इतवरिया बालंद जाग गई. घर के बाहर हाथी की मौजूदगी से पूरा परिवार दहशत में आ गया. इतवरिया अपने बच्चों के साथ भागने की तैयारी कर रही थी तभी हाथी ने उनको कुचल दिया. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. 1 बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है. जख्मी बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है.

हाथी के हमले में महिला की मौत: ग्रामीणों के अनुसार, यह वही जंगली नर हाथी है जो पिछले कई महीनों से गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बीच लगातार विचरण कर रहा है. हाथी अब तक कई घरों को नुकसान पहुंचा चुका है और कई ग्रामीणों की जान भी ले चुका है. इसके बावजूद वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है.

गांव की ओर हाथी के आने की कोई सूचना वन विभाग से नहीं मिली थी. यदि सूचना मिल जाती तो वे सुरक्षित स्थान पर शरण ले सकते थे और यह दुखद घटना टल सकती थी. हमारी मांग है कि इस जंगली हाथी को पकड़कर जंगल सफारी या चिड़ियाघर में भेजा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों: स्थानीय निवासी, ढाब गांव

ग्रामीणों की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि जंगली हाथी को जल्द पकड़ा जा सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. पार्क परिक्षेत्र अधिकारी राजाराम ने भी स्थिति का निरीक्षण किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया: पार्क परिक्षेत्र अधिकारी

धमतरी में सड़क पर उतर आया था हाथी: 6 अक्टूबर को रुद्री थाना इलाके में जंगल छोड़कर दंतैल हाथी शहर में एंटर कर गया. वन विभाग की बड़ी लापरवाही से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई. जंगल से निकलकर हाथी सीधा शहर की सड़कों पर पहुंच गया. लोगों ने जैसे ही सड़क पर हाथी को देखा उनके हाथ पांव फूल गए. जिसे जहां मौका मिला वो हाथी से बचने के लिए भाग निकला. हाथी भी अपनी धुन में सड़कों पर काफी देर तक दौड़ता और घूमता रहा. इधर हाथी शहर की सड़कों पर दौड़ता रहा उसके पीछे वन विभाग के कर्मचारी भागते नजर आए. वन विभाग के कर्मचारी इस कोशिश में थे कि हाथी को किसी तरह से शहर से बाहर किया जाए. गनीमत रही कि हाथी ने किसी को जख्मी नहीं किया.

कोरबा में घूम रहे 54 हाथी: कोरबा वन परिक्षेत्र पसान में लगभग 54 हाथी घूम रहे हैं. वन विभाग हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं. जंगल से लगे आसपास के गांव वालों को सतर्क किया जा रहा है. हाथी विचरण वाली जगहों पर गांव वालों को नहीं जाने की हिदायत दी गई है.

हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ता संघर्ष: छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में हाथी मानव संघर्ष पिछले एक दशक से चिंता का विषय रहा है. सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद हाथी प्रभावित जिले हैं. वन विभाग के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य में हाथियों के हमलों में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

6 साल में 90 हाथियों की मौत: छत्तीसगढ़ वन विभाग ने बताया कि प्रदेश में पिछले 6 साल में कई कारणों से लगभग 90 हाथियों की मौत हुई है. जिनमें बीमारी, बिजली के झटके, एक्स्प्लोसिव चबाने की घटना शामिल है.

