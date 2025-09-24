जशपुर में हाथी का हमला, 1 महिला की मौत, 2 लोग जख्मी
गांव के लोग जंगल में मशरुम चुनने गए तभी उनका सामना हाथी से हो गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
जशपुर: हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत मौके पर ही हो गई. घटना में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है. मृतक और घायल लोग जंगल में मशरुम चुनने के लिए गए थे तभी उनका सामना हाथी से हो गया. घटना बगीचा वन परिक्षेत्र के जुरगुम गांव की है. हाथी के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है. वन विभाग ने लोगों से कहा है कि वो जंगल की ओर नहीं जाएं. वन विभाग की टीम हाथी की निगरानी कर रही है.
हाथी के हमले में महिला की मौत: गांव वालों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से जंगल में बड़ी मात्रा में मशरुम निकल रहा है. बाजार में भी मशरुम की अच्छी खासी डिमांड और कीमत मिल रही है. जुरगुम गांव की महिलाएं बारिश के दिनों में सुबह सुबह मशरुम चुनने के लिए जंगल की ओर जाती हैं. मंगलवार को भी गांव की 4 महिलाएं जंगल में मशरुम लेने के लिए गईं. महिलाएं मशरुम चुन ही रही थी कि सामने से हाथी आ गया. महिलाएं कुछ समझ पाती तबतक हाथी ने एक बुजुर्ग महिला को पैरों तले कुचल दिया. मौके पर मौजूद राधी बाई, कमला बाई और सुमित्री बाई किसी तरह से भागने में कामयाब रही.
बगीचा रेंज प्रभारी पहुंचे मौके पर: घटना की जानकारी मिलते ही बगीचा रेंज की प्रभारी रेंजर लक्ष्मी कहर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. वन विभाग ने शव पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया है. डीएफओ शशि कुमार ने बताया कि हमला करने वाला हाथी सरगुजा के सीतापुर से बगीचा क्षेत्र में पहुंचा है. यह लोनर (दल से अलग हुआ) हाथी है, जिसकी गतिविधियों की सूचना ग्रामीणों को लगातार दी जा रही है. मृतिका के परिजनों को 25 हजार रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और शेष मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है.
मृतिका के आश्रितों को तात्कालिक 25 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है. जिले में हाथियों की हलचल की सूचना लगातार ग्रामीणों को दी जा रही है: शशि कुमार, डीएफओ, जशपुर
1 महीने के भीतर दूसरी मौत: जशपुर जिले में एक महीने के भीतर हाथी के हमले में हुई ये दूसरी मौत है. इससे पहले कुनकुरी वन परिक्षेत्र में हाथी ने महिला को कुचल दिया था. सरगुजा संभाग का जशपुर जिला दशकों से हाथी प्रभावित जिला रहा है.
कोरबा में घूम रहे 54 हाथी: कोरबा में भी हाथियों का आतंक है. वन परिक्षेत्र पसान में लगभग 54 हाथी घूम रहे हैं. वन विभाग हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं. जंगल से लगे आसपास के गांव वालों को सतर्क किया जा रहा है. हाथी विचरण वाली जगहों पर गांव वालों को नहीं जाने की हिदायत दी गई है.
हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ा संघर्ष: छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में हाथी मानव संघर्ष पिछले एक दशक से चिंता का विषय रहा है. सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद हाथी प्रभावित जिले हैं. वन विभाग के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य में हाथियों के हमलों में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
छत्तीसगढ़ में बीते 6 साल में 90 हाथियों की मौत: छत्तीसगढ़ वन विभाग ने बताया कि प्रदेश में पिछले 6 साल में कई कारणों से लगभग 90 हाथियों की मौत हुई है. जिनमें बीमारी, बिजली के झटके, एक्स्प्लोसिव चबाने की घटना शामिल है.