जशपुर में हाथी का हमला, 1 महिला की मौत, 2 लोग जख्मी

जशपुर: हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत मौके पर ही हो गई. घटना में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है. मृतक और घायल लोग जंगल में मशरुम चुनने के लिए गए थे तभी उनका सामना हाथी से हो गया. घटना बगीचा वन परिक्षेत्र के जुरगुम गांव की है. हाथी के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है. वन विभाग ने लोगों से कहा है कि वो जंगल की ओर नहीं जाएं. वन विभाग की टीम हाथी की निगरानी कर रही है.

हाथी के हमले में महिला की मौत: गांव वालों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से जंगल में बड़ी मात्रा में मशरुम निकल रहा है. बाजार में भी मशरुम की अच्छी खासी डिमांड और कीमत मिल रही है. जुरगुम गांव की महिलाएं बारिश के दिनों में सुबह सुबह मशरुम चुनने के लिए जंगल की ओर जाती हैं. मंगलवार को भी गांव की 4 महिलाएं जंगल में मशरुम लेने के लिए गईं. महिलाएं मशरुम चुन ही रही थी कि सामने से हाथी आ गया. महिलाएं कुछ समझ पाती तबतक हाथी ने एक बुजुर्ग महिला को पैरों तले कुचल दिया. मौके पर मौजूद राधी बाई, कमला बाई और सुमित्री बाई किसी तरह से भागने में कामयाब रही.

बगीचा रेंज प्रभारी पहुंचे मौके पर: घटना की जानकारी मिलते ही बगीचा रेंज की प्रभारी रेंजर लक्ष्मी कहर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. वन विभाग ने शव पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया है. डीएफओ शशि कुमार ने बताया कि हमला करने वाला हाथी सरगुजा के सीतापुर से बगीचा क्षेत्र में पहुंचा है. यह लोनर (दल से अलग हुआ) हाथी है, जिसकी गतिविधियों की सूचना ग्रामीणों को लगातार दी जा रही है. मृतिका के परिजनों को 25 हजार रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और शेष मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है.