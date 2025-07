ETV Bharat / state

बिहार की योजनाओं के कायल हुए श्रीलंका के अधिकारी, अपने देश में करेंगे लागू - SRI LANKA DELEGATION VISIT BIHAR

बिहार की योजनाओं के कायल हुए श्रीलंका के अधिकारी ( ETV Bharat )

Published : July 31, 2025 at 8:21 AM IST | Updated : July 31, 2025 at 9:02 AM IST

गयाजी: श्रीलंका आर्थिक संकटों से जूझ रहा है. उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में बिहार की योजनाएं मददगार हो सकती हैं. ये कहना है श्रीलंका के अधिकारियों का. दरअसल श्रीलंका के अधिकारियों का 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार दौरे पर है. प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के गयाजी में कई जगहों पर जाकर विकास और कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया है. गरीब महिलाओं से लिया फीडबैक: श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल ने गया, बोधगया और मानपुर प्रखंड के कई जगहों पर जाकर उन महिलाओं से मुलाकात की, जो गरीबी के कारण ठीक ढंग से एक समय की रोटी भी नहीं खा पाती थीं. प्रतिनिधिमंडल ने उनकी पहले की जिंदगी के बारे में समझा और उनकी बदली हुई जिंदगी के मुख्य स्रोत के बारे में भी जानकारी ली. सतत जीविकोपार्जन के गया डीपीओ आचार्य ममत (ETV Bharat) श्रीलंका के एडीशनल सचिव ने की प्रशंसा: श्रीलंका के ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक सशक्तिकरण के एडीशनल सचिव एचटी आरएन पियासेना ने बिहार सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की और जिले में हो रहे कामों को लेकर संतुष्टि व्यक्त की. बिहार की योजनाओं में समाधान: एडीशनल सचिव एचटी आरएन पियासेना ने कहा कि अपने देश के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने और विभिन्न चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए बिहार सरकार की योजनाओं में उन्हें समाधान दिखाई दे रहा है. सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में जानकारी लेते श्रीलंका के अधिकारी (ETV Bharat) श्रीलंका में सतत जीविकोपार्जन योजना चलेगी: सतत जीविकोपार्जन के गया डीपीओ आचार्य ममत ने बताया कि श्रीलंका से टीम आई है. जिसमें 60 सदस्य शामिल हैं. सभी श्रीलंका के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं. श्रीलंका अभी आर्थिक संकटों से जूझ रहा है. उससे श्रीलंका कैसे बाहर निकले इसके बारे में हमने बिहार की योजनाओं को उन लोगों से साझा किया है.

