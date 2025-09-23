ETV Bharat / state

GST छूट के बाद इलेक्ट्रॉनिक बाजार गुलजार, त्योहारी सीजन में 800 करोड़ के व्यापार की उम्मीद

जयंती बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष सचिन गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी छूट के रूप में एक बड़ा तोहफा आमजन को दिया है. इस फैसले से ग्राहकों को सीधा फायदा मिल रहा है और बाजार में खरीदारी का उत्साह बढ़ गया है. गुप्ता का कहना है कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले आई इस राहत ने उपभोक्ताओं में उत्साह भर दिया है. आमजन को 5 से 10 हजार का फायदा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर मिल रहा है.

जयपुर: केंद्र की बीजेपी सरकार ने जीएसटी में छूट देकर आमजन को बड़ी राहत दी है, जिसका असर ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाजार और रोजमर्रा से जुड़ी वस्तुओं पर देखने को मिल रहा है. नवरात्र की शुरुआत और जीएसटी में छूट के चलते राजधानी के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में नई जान सी आ गई है. टीवी, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और प्रोजेक्टर जैसे उत्पादों पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 प्रतिशत हो गया है. व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे जयपुर में करीब 800 करोड़ का कारोबार होगा.

800 करोड़ के व्यापार की उम्मीद: सचिन गुप्ता का कहना है कि एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े एलईडी टीवी और डिशवॉशर पर छूट मिल रही है. इसके अलावा रिटेलर्स भी ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट दे रहे हैं. गुप्ता का कहना है कि पिछले त्योहारी सीजन पर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा बाजार लगभग 600 करोड़ का था, लेकिन GST पर सरकार ने जो छूट दी है. इसके बाद इस त्योहारी सीजन पर तकरीबन 800 करोड़ के व्यापार की उम्मीद जतायी जा रही है. जीएसटी दरों में कमी से इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को भी राहत मिली है. बढ़ती मांग से उत्पादन में तेजी आएगी और घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी.

एयर कंडीशनर भी हुए सस्ते

शादियों का सीजन शुरू: सचिन गुप्ता का कहना है कि फिलहाल नवरात्रि शुरू हो गए हैं और बाजार में काफी रौनक है. इसके बाद जैसे ही दिवाली का सीजन नजदीक आएगा, वैसे ही बाजार में रौनक बढ़ेगी. बाजार में जब पैसा आता है, तो इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है. उनका कहना है कि GST का फायदा डबल रूप से लोगों को मिलेगा. क्योंकि फिलहाल त्योहारी सीजन है और इसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा. ऐसे में आने वाले महीनों में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में रिकॉर्ड स्तर की बिक्री हो सकती है. वहीं सरकार को टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी से अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा.