GST छूट के बाद इलेक्ट्रॉनिक बाजार गुलजार, त्योहारी सीजन में 800 करोड़ के व्यापार की उम्मीद

जीएसटी में छूट से इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के दामों में काफी कमी आई है. इससे व्यापारियों को बंपर बिक्री की उम्मीद है.

Jayanti Bazaar is back in full swing
जयंती बाजार में लौटी रौनक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 6:02 PM IST

जयपुर: केंद्र की बीजेपी सरकार ने जीएसटी में छूट देकर आमजन को बड़ी राहत दी है, जिसका असर ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाजार और रोजमर्रा से जुड़ी वस्तुओं पर देखने को मिल रहा है. नवरात्र की शुरुआत और जीएसटी में छूट के चलते राजधानी के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में नई जान सी आ गई है. टीवी, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और प्रोजेक्टर जैसे उत्पादों पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 प्रतिशत हो गया है. व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे जयपुर में करीब 800 करोड़ का कारोबार होगा.

जयंती बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष सचिन गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी छूट के रूप में एक बड़ा तोहफा आमजन को दिया है. इस फैसले से ग्राहकों को सीधा फायदा मिल रहा है और बाजार में खरीदारी का उत्साह बढ़ गया है. गुप्ता का कहना है कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले आई इस राहत ने उपभोक्ताओं में उत्साह भर दिया है. आमजन को 5 से 10 हजार का फायदा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर मिल रहा है.

जीएसटी छूट से व्यापारी उत्सुक, ग्राहकों का भी फायदा (ETV Bharat Jaipur)

800 करोड़ के व्यापार की उम्मीद: सचिन गुप्ता का कहना है कि एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े एलईडी टीवी और डिशवॉशर पर छूट मिल रही है. इसके अलावा रिटेलर्स भी ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट दे रहे हैं. गुप्ता का कहना है कि पिछले त्योहारी सीजन पर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा बाजार लगभग 600 करोड़ का था, लेकिन GST पर सरकार ने जो छूट दी है. इसके बाद इस त्योहारी सीजन पर तकरीबन 800 करोड़ के व्यापार की उम्मीद जतायी जा रही है. जीएसटी दरों में कमी से इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को भी राहत मिली है. बढ़ती मांग से उत्पादन में तेजी आएगी और घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी.

Air conditioners also became cheaper
एयर कंडीशनर भी हुए सस्ते (ETV Bharat Jaipur)

Showrooms filled with electronic items
इलेक्ट्रॉनिक आइटमों से सजे शोरूम (ETV Bharat Jaipur)

शादियों का सीजन शुरू: सचिन गुप्ता का कहना है कि फिलहाल नवरात्रि शुरू हो गए हैं और बाजार में काफी रौनक है. इसके बाद जैसे ही दिवाली का सीजन नजदीक आएगा, वैसे ही बाजार में रौनक बढ़ेगी. बाजार में जब पैसा आता है, तो इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है. उनका कहना है कि GST का फायदा डबल रूप से लोगों को मिलेगा. क्योंकि फिलहाल त्योहारी सीजन है और इसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा. ऐसे में आने वाले महीनों में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में रिकॉर्ड स्तर की बिक्री हो सकती है. वहीं सरकार को टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी से अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा.

