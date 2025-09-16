ETV Bharat / state

देवघर बनेगा तकनीक का नया तीर्थ! सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर खुला इनोवेशन एवं एक्सीलेंस सेंटर

मंच पर बैठ गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे और डिक्सन कंपनी के प्रतिनिधि ( Etv bharat )

देवघर: धार्मिक आस्था की पहचान रखने वाला देवघर अब तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. देवघर के जसीडीह स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) में देश की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया ने इनोवेशन व एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत की है. इस सेंटर का शुभारंभ गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने किया. इस पहल को देवघर समेत संथाल परगना क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है.

200 युवाओं को मिलेगी शुरुआती ट्रेनिंग

कंपनी ने साफ किया है कि पहले चरण में 200 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन यह संख्या यहीं तक सीमित नहीं रहेगी. आने वाले पांच सालों में कंपनी का लक्ष्य 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का है. इसमें खास बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में संताल परगना के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और कौशल विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी. यह पहल उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर है, जो महानगरों में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं, अब वही अवसर युवाओं को देवघर में उपलब्ध हो पाएगा.

संवाददाता हितेश की रिपोर्ट् (Etv bharat)

प्रोडक्शन यूनिट से बढ़ेगी रोजगार की संभावनाएं

डिक्सन टेक्नोलॉजी ने केवल प्रशिक्षण तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है. कंपनी की योजना देवघर में अपनी प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने की भी है. इस यूनिट के शुरू होने के बाद यहां स्थायी नौकरियों और अप्रेंटिसशिप आधारित रोजगार की बड़ी संभावनाएं बनेंगी. स्थानीय युवाओं को जहां घर के पास ही रोजगार मिलेगा, वहीं तकनीकी क्षेत्र में नए-नए अवसर भी पैदा होंगे, यह कदम देवघर को एक तकनीकी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

लोगों को तकनीकी ज्ञान के लिए बाहर का नहीं करना होगा रुख