देवघर बनेगा तकनीक का नया तीर्थ! सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर खुला इनोवेशन एवं एक्सीलेंस सेंटर

देवघर के जसीडीह में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया ने इनोवेशन व एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत की है.

INNOVATION AND EXCELLENCE CENTER
मंच पर बैठ गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे और डिक्सन कंपनी के प्रतिनिधि (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 8:36 PM IST

देवघर: धार्मिक आस्था की पहचान रखने वाला देवघर अब तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. देवघर के जसीडीह स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) में देश की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया ने इनोवेशन व एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत की है. इस सेंटर का शुभारंभ गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने किया. इस पहल को देवघर समेत संथाल परगना क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है.

200 युवाओं को मिलेगी शुरुआती ट्रेनिंग

कंपनी ने साफ किया है कि पहले चरण में 200 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन यह संख्या यहीं तक सीमित नहीं रहेगी. आने वाले पांच सालों में कंपनी का लक्ष्य 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का है. इसमें खास बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में संताल परगना के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और कौशल विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी. यह पहल उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर है, जो महानगरों में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं, अब वही अवसर युवाओं को देवघर में उपलब्ध हो पाएगा.

संवाददाता हितेश की रिपोर्ट् (Etv bharat)

प्रोडक्शन यूनिट से बढ़ेगी रोजगार की संभावनाएं

डिक्सन टेक्नोलॉजी ने केवल प्रशिक्षण तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है. कंपनी की योजना देवघर में अपनी प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने की भी है. इस यूनिट के शुरू होने के बाद यहां स्थायी नौकरियों और अप्रेंटिसशिप आधारित रोजगार की बड़ी संभावनाएं बनेंगी. स्थानीय युवाओं को जहां घर के पास ही रोजगार मिलेगा, वहीं तकनीकी क्षेत्र में नए-नए अवसर भी पैदा होंगे, यह कदम देवघर को एक तकनीकी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

लोगों को तकनीकी ज्ञान के लिए बाहर का नहीं करना होगा रुख

वहीं डिक्सन कंपनी के अध्यक्ष सुनील बचानी ने कहा कि यहां पर खोले जा रहे संस्थान में लोग पढ़कर टेक्नोलॉजी का ज्ञान ले पाएंगे. देवघर में बनाए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जैसे तकनीकी विषयों की जानकारी दी जाएगी. इस आधार पर प्रशिक्षित युवा अपने शहरों में या फिर बाहर के राज्यों में भी काम कर सकेंगे. लोगों को टेक्नोलॉजी से जुड़े नॉलेज लेने के लिए अब बाहर के राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

यह पहल देवघर और आसपास के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगी. रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी. जिस तरह देवघर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है, अब तकनीकी और औद्योगिक दृष्टि से भी देवघर को नई पहचान मिलेगी: डॉ. निशिकांत दुबे, गोड्डा सांसद

आर्थिक विकास का नया अध्याय

देवघर में STPI सेंटर की स्थापना और डिक्सन टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हब खोलना, केवल रोजगार तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला कदम है. यहां प्रशिक्षित युवा देश-विदेश की नामी कंपनियों में भी काम कर सकेंगे, जिससे न केवल देवघर, बल्कि संथाल परगना की साख भी बढ़ेगी. इसके साथ ही प्रोडक्शन यूनिट और तकनीकी केंद्र की मौजूदगी से स्थानीय बाजार में भी हलचल बढ़ेगी. होटल, ट्रांसपोर्ट, छोटे उद्योग और सर्विस सेक्टर को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा.

देवघर को तकनीकी नक्शे पर नई पहचान

अब तक देवघर को धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता था हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं लेकिन अब डिक्सन टेक्नोलॉजी की यह पहल देवघर को तकनीकी नक्शे पर भी नई पहचान दिलाएगी. युवाओं के लिए यह ‘घर बैठे अवसर’ जैसा है जबकि पूरे झारखंड के लिए यह औद्योगिक विकास की नई शुरुआत है.

