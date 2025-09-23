ETV Bharat / state

बिजलीकर्मियों ने निजीकरण को लेकर दी चेतावनी, बोले- टेंडर होते ही होगा सामूहिक जेल भरो आंदोलन

निजीकरण के विरोध में विद्युत विभाग के कर्मचारियों का चल रहा है प्रदर्शन. ( फोटो सोर्स- संघर्ष समिति )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 23, 2025 at 10:34 PM IST 2 Min Read