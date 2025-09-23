ETV Bharat / state

बिजलीकर्मियों ने निजीकरण को लेकर दी चेतावनी, बोले- टेंडर होते ही होगा सामूहिक जेल भरो आंदोलन

आंदोलन के 300 दिन पूरा होने पर बिजलीकर्मियों ने सामूहिक जेल भरो सत्याग्रह करने का संकल्प लिया. आरएफपी डॉक्यूमेंट गोपनीय रखने से नाराजगी जताई.

निजीकरण के विरोध में विद्युत विभाग के कर्मचारियों का चल रहा है प्रदर्शन.
निजीकरण के विरोध में विद्युत विभाग के कर्मचारियों का चल रहा है प्रदर्शन. (फोटो सोर्स- संघर्ष समिति)
Published : September 23, 2025 at 10:34 PM IST

लखनऊ : विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर जोर जबरदस्ती करके निजीकरण का टेंडर निकाला गया तो सामूहिक जेल भरो आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी. निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 300 दिन पूरा होने पर मंगलवार को बिजलीकर्मियों ने प्रदेश के सभी जनपदों में विरोध प्रदर्शन कर सामूहिक जेल भरो सत्याग्रह प्रारम्भ करने का संकल्प लिया.

लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों ने शक्ति भवन मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि बिजली कर्मी घाटे के झूठे आंकड़े, दमन और उत्पीड़न के नाम पर किसी भी स्थिति में निजीकरण की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे. यह भी पता चला है कि पावर कारपोरेशन प्रबन्धन और आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के बीच यह तय हुआ है कि टेंडर की पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाए.

पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के पांच निगम बनाकर पांच अलग-अलग टेंडर निकाले जाएंगे. जिनमें एक लिंक दिया जाएगा, लिंक तभी खुलेगा जब टेंडर डालने वाली निजी कंपनी पांच लाख रुपए का भुगतान करें, साथ ही यह शपथ पत्र भी देना होगा की लिंक खुलने के बाद आरएफपी डॉक्यूमेंट को कोई कंपनी सार्वजनिक नहीं करेगी.

समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि डिस्कॉम एसोसिएशन निजीकरण के मामले में बिचौलिए की भूमिका में है. ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के बीच में आ जाने के बाद से निजीकरण के मामले में लेनदेन की चर्चा भी है. समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है. ऐसे में टेंडर की पूरी प्रक्रिया और आरएफपी डॉक्यूमेंट को गोपनीय रखना बहुत गंभीर बात है. इस तरह सारी प्रक्रिया में ही भ्रष्टाचार की आशंका है.

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में पिछले साल 28 नवंबर से लगातार चल रहे आंदोलन के मंगलवार को 300 दिन पूरे होने पर बिजली कर्मियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने प्रदेश के सभी जनपदों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संकल्प लिया कि वे किसानों और उपभोक्ताओं को साथ लेकर निजीकरण के विरोध में अपना आन्दोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता.

