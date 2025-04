ETV Bharat / state

मिर्जापुर के 7355 घरों में पहली बार पहुंचेगी बिजली, इस योजना के तहत होंगे रोशन - MIRZAPUR NEWS

अनुप्रिया ने किया बिजलीकरण योजना का शुभारंभ. ( ETV )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 14, 2025 at 6:54 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 7:14 AM IST 2 Min Read

मिर्जापुर : जिले के 429 मजरों और 7355 घरों में जल्द बिजली पहुंचेगी. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को इसका शुभारंभ किया. सौभाग्य योजना फेज 3 के तहत इन घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी. मिर्जापुर की सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक अनुप्रिया पटेल ने जनपद भ्रमण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित मजरों व इससे बाहर बने ऐसे मकानों, जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से सौभाग्य योजना फेज-3 आरडीएसएस के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ किया. इस दौरान अनुप्रिया ने कहा कि भारत सरकार की दो योजनाएं, जिसमें पहली सौभाग्य योजना है. जिसे सहज बिजली हर घर योजना भी कहा जाता है. दूसरी आरडीएसएस है, जो वंचित मजरों व घरों में विद्युतीकरण तथा ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य करती है. भारत सरकार की कोशिश है कि देश का कोई भी ऐसा कोना न हो, जहां पर बिजली न पहुंची हो, इस योजना के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि वे घर भी रोशन हों. कहा कि बिजली केवल सुविधा नहीं, बल्कि हमारी प्रगति का मार्ग है. बिजली होने से सूरज ढलने के बाद बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं तो वहीं व्यापार व उद्योग भी फले फूलेगा. बिजली होगी तो आज की युवा पीढ़ी मोबाइल, इंटरनेट आदि साधनों से जुड़ सकेगी. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा लगातार बिजली के क्षेत्र में कार्य किए गए. अब सहज बिजली हर घर योजना का तीसरा फेज चल रहा है. इसमें ऐसे वंचित घरों में भी कनेक्शन होगा. बताया कि विद्युत विभाग द्वारा 429 मजरों के 7355 घरो में कनेक्शन देने के लिए चिन्हित किया गया है. इसके अलावा जिनके यहां कनेक्शन नहीं हुआ है, यदि हमारे जन सम्पर्क कार्यालय प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उन्हें भी शामिल कर विद्युतीकरण किया जाएगा. इसके तहत 453 स्थानों पर ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे.

