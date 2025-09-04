इंदौर: आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर और छात्रों ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो बिना सूर्यप्रकाश बैटरी या सक्रिय उपकरण के सिर्फ हवा और पानी का उपयोग करके बिजली पैदा करता है. यह उपकरण जल वाष्पीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग करके वातावरण से तापीय ऊर्जा निकालता है. इस ऊर्जा को छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सम्पूर्ण और सतत बिजली में परिवर्तित किया जाता है.

आईआईटी इंदौर के सस्टेनेबल एनर्जी एंड एन्वायरमेंटल मैटेरियल्स लैब में विकसित हुआ है यह रिसर्च

यह प्रमुख शोध आईआईटी इंदौर के सस्टेनेबल एनर्जी एंड एन्वायरमेंटल मैटेरियल्स(एसईईएम) लैब में विकसित हुआ है. इस रिसर्च का नेतृत्व प्रोफेसर धीरेंद्र के. राय और उनकी शोध टीम के सदस्य खुशवंत सिंह कर रहे हैं. इस आविष्कार का मूल एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया मेम्ब्रेन है जो ग्रैफीन ऑक्साइड (कार्बन का एक परतदार रूप) और जिंक-इमिडाज़ोल, एक स्थिरीकरण यौगिक, से मिलकर बना है. जब मेम्ब्रेन को आंशिक रूप से पानी में डुबोया जाता है, तो जैसे ही पानी सूक्ष्म चैनलों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ता और वाष्पित होता है, यह बिजली पैदा करना शुरू कर देता है.

आईआईटी इंदौर का रिसर्च (ETV Bharat)

सौर पैनलों से इतर यह उपकरण घर के अंदर, रात में और बादलों वाली परिस्थितियों में भी करता है काम

वाष्पीकरण द्वारा संचालित यह गतिविधि मेम्ब्रेन के विपरीत सिरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को अलग करती है, जिससे एक स्थिर वोल्टेज उत्पन्न होता है. इसके संभावित अनुप्रयोगों में जंगलों और खेतों में पर्यावरण सेंसरों को ऊर्जा प्रदान करने से लेकर ब्लैकआउट के दौरान आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने या दूरदराज के क्लीनिकों में कम-ऊर्जा वाले चिकित्सा उपकरणों को सपोर्ट करना शामिल है. सौर पैनलों से भिन्न, यह उपकरण घर के अंदर, रात में और बादलों वाली परिस्थितियों में भी काम करता है.

आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी के अनुसार "इस इनोवेशन से जल वाष्पीकरण की साधारण प्रक्रिया को एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत में बदलकर हमारे शोधकर्ताओं ने सतत प्रौद्योगिकियों के लिए नए रास्ते खोले हैं. ऐसे विचार जीवन बदल सकते हैं, खासकर ग्रामीण और वंचित समुदायों में. एक स्वच्छ एवं अधिक समतापूर्ण भविष्य के निर्माण में विज्ञान की क्या भूमिका हो सकती है ये साबित करते हैं."