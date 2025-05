ETV Bharat / state

गौरेला पेंड्रा मरवाही में 10 दिनों से गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर खराब - GAURELA PENDRA MARWAHI

गौरेला पेंड्रा मरवाही बिजली समस्या ( ETV Bharat Chhattisgarh )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: गौरेला के बैगा आदिवासी गांव के लोग भीषण गर्मी में बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से परेशान है. बार बार बोलने के बाद भी अधिकारियों के ध्यान नहीं देने के बाद ग्रामीण बिजली विभाग के कार्यालय पहुंच गए और अंदर ही धरने पर बैठ गए. कोई भी जवाबदार अधिकारी नहीं मिला तो ग्रामीणों ने एक शिकायत पत्र कार्यालय में दिया है. 10 दिनों से गांव का ट्रांसफार्मर खराब: बैगा आदिवासी बाहुल्य गौरेला के धनौली ग्राम पंचायत के आश्रित गांव मेढ़ीया कछार के ग्रामीण इस भीषण गर्मी में काफी परेशान है. उनके गांव का बिजली ट्रांसफार्मर खराब हुए 10 दिन हो गए है उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है. गौरेला पेंड्रा मरवाही बिजली समस्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

