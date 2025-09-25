ETV Bharat / state

बिजली दरों में होगी कटौती, जीएसटी 2.0 का मिलेगा ग्राहकों को फायदा

बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर परेशान जनता को थोड़ी राहत जल्द मिलने वाली है.

Electricity rates will be cut
रेशान जनता को थोड़ी राहत मिलने वाली है (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 7:19 AM IST

रायपुर: केंद्र सरकार की ओर से ओर से लागू जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का फायदा अब छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाला है. कोयले पर कंपनसेशन सेस खत्म होने से उत्पादन लागत घटेगी और उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली दर में लगभग 11 पैसे की राहत मिल सकती है. लंबे वक्त से बिजली उपभोक्ता बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर परेशान हैं. विपक्ष भी आए दिन बिजली दरों को लेकर सरकार की खिचाई करता रहा है. ऐसे में जब बिजली दरों में कमी होगी तो इसका सीधा फायदा आम पब्लिक को मिलेगा. बिजली दरों में भले ही कटौती मामूली होगी लेकिन मंहगाई के दौर में ये बचत जरुर गरीब लोगों को थोड़ी राहत देगी.

बिजली दरों में होगी कटौती: 22 सितम्बर से लागू जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के तहत कोयले पर लगाया जाने वाला 400 रुपये प्रति टन का कंपनसेशन सेस पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. कोयले पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है.

बिजली उत्पादन लागत में कमी: छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक, नई व्यवस्था के चलते कंपनी को औसतन 152.36 रुपए प्रति टन कम लागत पर कोयला प्राप्त होगा. इसका सीधा असर बिजली उत्पादन की लागत पर पड़ेगा और औसतन 11.54 पैसे प्रति यूनिट की बचत होगी.

उपभोक्ताओं को होगा फायदा: ईंधन की लागत बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा होती है. कंपनसेशन सेस खत्म होने से लागत घटेगी और बिजली उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर राहत मिलेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम मध्यम वर्ग और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कमी लाने वाला साबित होगा.

जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का मकसद: सरकार का दावा है कि जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का मकसद अर्थव्यवस्था को गति देना और आम जनता को राहत पहुंचाना है. कोयले से जुड़े इस बड़े सुधार के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में लागत घटेगी और दीर्घकालिक रूप से बिजली दरों में स्थिरता आ सकती है.


बिजली दरों को लेकर विपक्ष करता रहा है सरकार पर हमला: जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान लाई गई बिजली बिल हॉफ योजना खत्म हुई है. तब से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस का कहना है कि हमने गरीबों के लिए बिजली बिल हॉफ योजना शुरु की लेकिन साय सरकार ने इसे बंद कर दिया. कई संगठन भी लगातार बिजली बिल हॉफ योजना को फिर से लागू करने की वकालत करते रहे हैं. जीएसटी दरों में कटौती के बाद गरीबों को जरुरी थोड़ी बहुत राहत बिजली बिल में मिलने वाली है.

