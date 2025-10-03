अच्छी खबर : प्रदेश में मिलेगी सस्ती बिजली, जानिए किस श्रेणी के उपभोक्ता को कितना फायदा
बिजली कंपनियों की अप्रैल में पेश की गई टैरिफ याचिकाओं पर नियामक आयोग ने दिया फैसला.
Published : October 3, 2025 at 8:28 PM IST
जयपुर: राजस्थान में घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली मिल सकेगी. बिजली कंपनियों ने 25 साल में पहली बार बिजली शुल्क में कमी की है. बिजली वितरण कंपनियों (जयपुर, जोधपुर व अजमेर विद्युत वितरण निगमों) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 अप्रैल 2025 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी टैरिफ याचिकाएं प्रस्तुत की. जिस पर नियामक आयोग ने शुक्रवार को निर्णय किया है.
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि लागत और खर्च के बढ़ते दबाव के बावजूद डिस्कॉम्स ने प्रदेश के सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का सरलीकरण करने की कोशिश की है. मल्टीपल चार्जेज कम करके विभिन्न श्रेणियों को एकीकृत्त करने का प्रयास किया है. टैरिफ में संशोधन का प्रस्ताव करते समय उपभोक्ता के हित को तरजीह दी गई है. पहली बार बिजली कंपनियों ने लगभग सभी श्रेणियों में विद्युत शुल्क (एनर्जी चार्ज) कम करने का प्रस्ताव दिया.
50 यूनिट उपभोग पर 4.75 रुपए प्रति यूनिट : 50 यूनिट तक प्रति माह बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क 4.75 रुपए प्रति यूनिट यथावत रखा गया है. जब यह टैरिफ याचिका दायर की गई थी, तब उपभोक्ताओं को 70 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज देना पड़ रहा था. पहली बार फ्यूल सरचार्ज के साथ जोड़कर 100 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ताओं से 70 पैसे प्रति यूनिट प्रतिमाह रेगुलेटरी सरचार्ज प्रस्तावित किया था. इसी तरह अन्य उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के साथ 1 रुपए रुपए प्रति यूनिट रेगुलेटरी सरचार्ज प्रस्तावित किया था.
1.04 लाख उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी : प्रदेश में घरेलू श्रेणी के लगभग 1 करोड़ 35 लाख उपभोक्ता हैं. इनमें से 1 करोड़ 4 लाख रजिस्टर्ड घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में सरकार सब्सिडी दे रही है. इनमें से हर महीने 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले 62 लाख उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना होता है, क्योंकि सब्सिडी की वजह से उनका बिजली बिल शून्य आता है. इन उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज का भार भी नहीं आएगा. राज्य सरकार इसे वहन करेगी.
वहीं, घरेलू श्रेणी के 51 से 150 यूनिट स्लैब में लगभग 35 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं. इनके लिए विद्युत शुल्क 6.50 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6.00 रुपए प्रति यूनिट किया गया है. ऐसे उपभोक्ताओं को 50 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है. घरेलू श्रेणी के 150 से 300 यूनिट स्लैब वाले उपभोक्ताओं के एनर्जी चार्ज में भी 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत प्रदान की गई है. याचिका में लघु, मध्यम और वृहद औद्योगिक श्रेणी के लिए विद्युत शुल्क की दरों को एकरूपता प्रदान करने का प्रयास किया गया है.
औद्योगिक श्रेणी में एक ही रेट : औद्योगिक श्रेणी में विद्युत शुल्क की एक ही दर रखी गई है. वृहद औद्योगिक श्रेणी में पहले 7 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट विद्युत शुल्क था, जिसे 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है. मध्यम श्रेणी में विद्युत शुल्क दर 7 रुपए प्रति यूनिट थी, जिसे अब कम करते हए 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है. इसी प्रकार लघु औद्योगिक श्रेणी में 6 रुपए और 6 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट की दो दरें प्रचलित थीं. दोनों को एक समान करते हुए 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है. इससे औद्योगिक श्रेणी में समान टैरिफ दर को प्रोत्साहन मिलेगा.
कृषि उपभोक्ताओं पर भी रेगुलेटरी सरचार्ज का भार नहीं : कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट है, जिसे घटाते हुए 5 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट किया है. कृषि उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज को भी राज्य सरकार वहन करेगी. राज्य में 20 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ता हैं.
टैरिफ में कमी और फिक्स चार्ज : बिजली कंपनियों के पिछले 25 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि टैरिफ में व्यापक कमी की गई है. घरेलू श्रेणी में लगभग हर स्लैब में बिजली शुल्क में अधिकतम 65 पैसे तक की कमी की गई है. नई स्लैबवार दरें इस प्रकार हैं...
- 0-50 यूनिट: 4.75 रुपए प्रति यूनिट (यथावत).
- 50-150 यूनिट: 6.50 रुपए से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट.
- 150-300 यूनिट: 7.35 रुपए से घटाकर 7 रुपए प्रति यूनिट.
- 300-500 यूनिट: 7.65 रुपए से घटाकर 7 रुपए प्रति यूनिट.
- 500 यूनिट से अधिक: 7.95 रुपए से घटाकर 7.5 रुपए प्रति यूनिट.
- अघरेलू समेत अन्य कैटेगरी में भी स्लैबवार कमी की गई है.
उच्च खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज : हालांकि, इस नई कवायद में 300 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग वाले उपभोक्ताओं पर फिक्स चार्ज बढ़ाया गया है. 300-500 यूनिट मासिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है. वहीं, 500 यूनिट से अधिक उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज 450 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है.