अच्छी खबर : प्रदेश में मिलेगी सस्ती बिजली, जानिए किस श्रेणी के उपभोक्ता को कितना फायदा

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ( ETV Bharat Jaipur )

Published : October 3, 2025 at 8:28 PM IST

जयपुर: राजस्थान में घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली मिल सकेगी. बिजली कंपनियों ने 25 साल में पहली बार बिजली शुल्क में कमी की है. बिजली वितरण कंपनियों (जयपुर, जोधपुर व अजमेर विद्युत वितरण निगमों) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 अप्रैल 2025 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी टैरिफ याचिकाएं प्रस्तुत की. जिस पर नियामक आयोग ने शुक्रवार को निर्णय किया है. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि लागत और खर्च के बढ़ते दबाव के बावजूद डिस्कॉम्स ने प्रदेश के सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का सरलीकरण करने की कोशिश की है. मल्टीपल चार्जेज कम करके विभिन्न श्रेणियों को एकीकृत्त करने का प्रयास किया है. टैरिफ में संशोधन का प्रस्ताव करते समय उपभोक्ता के हित को तरजीह दी गई है. पहली बार बिजली कंपनियों ने लगभग सभी श्रेणियों में विद्युत शुल्क (एनर्जी चार्ज) कम करने का प्रस्ताव दिया. 50 यूनिट उपभोग पर 4.75 रुपए प्रति यूनिट : 50 यूनिट तक प्रति माह बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क 4.75 रुपए प्रति यूनिट यथावत रखा गया है. जब यह टैरिफ याचिका दायर की गई थी, तब उपभोक्ताओं को 70 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज देना पड़ रहा था. पहली बार फ्यूल सरचार्ज के साथ जोड़कर 100 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ताओं से 70 पैसे प्रति यूनिट प्रतिमाह रेगुलेटरी सरचार्ज प्रस्तावित किया था. इसी तरह अन्य उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के साथ 1 रुपए रुपए प्रति यूनिट रेगुलेटरी सरचार्ज प्रस्तावित किया था. पढ़ें : गर्मी में उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली की निर्बाध आपूर्ति- ऊर्जा मंत्री 1.04 लाख उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी : प्रदेश में घरेलू श्रेणी के लगभग 1 करोड़ 35 लाख उपभोक्ता हैं. इनमें से 1 करोड़ 4 लाख रजिस्टर्ड घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में सरकार सब्सिडी दे रही है. इनमें से हर महीने 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले 62 लाख उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना होता है, क्योंकि सब्सिडी की वजह से उनका बिजली बिल शून्य आता है. इन उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज का भार भी नहीं आएगा. राज्य सरकार इसे वहन करेगी.