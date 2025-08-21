कबीरधाम : कबीरधाम के कई गांव इन दिनों बिजली की समस्या से परेशान हैं. पावर कट और लो वोल्टेज की समस्या से जनता परेशान है.बिजली की समस्या के कारण सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं.आपको बता दें कि जिले में इस साल बहुत कम बारिश दर्ज की गई है.लेकिन खेती किसानी के काम में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं है. ये समस्या दिन-ब-दिन बढ़ते जा रही है, जिससे लोगों में शासन प्रशासन को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के गांवों में नही होगी बिजली की समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिप्टी सीएम ने बिजली अफसरों को दिए निर्देश : बिजली की समस्या को दूर करने के लिए डिप्टी सीएम और स्थानीय विधायक विजय शर्मा ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की.इस दौरान ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. जिले में 2500 से अधिक नए ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा क्षतिग्रस्त पोल और खराब केबल को बदलने को कहा है.साथ ही मजबूत, क्वॉलिटी और अलाइनमेंट पर किसी भी तरह के समझौता नहीं करने के सख्त निर्देश दिए हैं.डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बिजली को लेकर कई योजना बनाई है और बहुत सारे विषय पर समीक्षा की है.

340 करोड़ की लागत से लगेंगे 2500 ट्रांसफॉर्मर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में विद्युत की समस्या ना हो स्थाई समाधान हो इसलिए इसमें फिडर सेग्रिगेशन, फिडर फाइबर सेग्रीगेशन, एलटी लाइन एक्सटेंशन के लिए क्या कर सकते हैं. नए सब स्टेशन के लिए क्या कर सकते हैं. इन सारे विषयों पर चर्चा की है, मैं चाहता हूं एक बड़े अभियान के साथ इस काम को शुरू करेंगे.आने वाले समय में बड़ी कोशिश करके स्थाई हल के तरफ आगे बढ़ेंगे- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

जल्द खत्म होगी बिजली की समस्या : बैठक में अफसरों ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में बिजली समस्या को दूर करने के लिए शासन 340 करोड़ की लागत से बिजली नेटवर्क को व्यवस्थित करने का काम कर रही है. इससे बिजली उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज, ओवरलोड और बार-बार ट्रिपिंग जैसी समस्या से राहत मिलेगी.कबीरधाम के अलग-अलग गांव में 2500 से अधिक नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे. इसके साथ ही बहुत स्थानों पर फिडर सेग्रिगेशन और सप्रेशन कार्य भी प्रस्तावित है. एलटी लाइन सुधार कार्य के लिए 539 ग्रामों में नए 5270 पोल लगाए गए हैं. जिसमें केबल बिछाने का काम जारी है.जिससे बहुत जल्द जिले में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी.



