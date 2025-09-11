कम बारिश के कारण गहराई बिजली समस्या, आपूर्ति के लिए 300 ट्रांसफार्मर की दरकार
बेमेतरा के किसान बिजली समस्या से परेशान हैं. किसानों ने प्रशासन से नए ट्रांसफॉर्मर की मांग की है.
September 11, 2025
बेमेतरा: बेमेतरा जिले में जिले वासी इन दिनों बिजली समस्या से जूझ रहे हैं. जहां जिले में हुई कम बारिश की वजह से बिजली की आपूर्ति सही तरीके नहीं हो पा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसान अपनी फसल को बचाने बिजली ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं.वही शहर में भी बिजली की अघोषित कटौती हो रही है. जिससे नगरवासी परेशान हैं.
300 नग नए ट्रांसफार्मर की मांग : बेमेतरा जिला में बिजली कंपनी के 2 संभाग आते हैं. जिसमें 1 बेमेतरा और 1 साजा है. जहां करीब 300 नग नए ट्रांसफार्मर की डिमांड है. जिसमें सर्वाधिक 100 और 25 की क्षमता वाली ट्रांसफार्मर की मांग है. लेकिन ट्रांसफार्मर अभी तक बेमेतरा में नहीं पहुंचे हैं.
हो रहा समस्या का समाधान : सजा के विधायक ईश्वर साहू ने बिजली समस्या और ट्रांसफार्मर की कमी को लेकर कहा कि जिले में बारिश कम हुई है. जिसकी वजह से बिजली समस्या हुई है.घर में कूलर पंखा चला रहा था, वहीं खेतों में किसानों को पंप चलाना पड़ रहा है.
अत्यधिक लोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं. हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे रही है. हमारे पास भी लोग बिजली समस्या को लेकर आते हैं.इसके निराकरण के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है. वहीं लोगों को समस्याओं का समाधान किया जा रहा है- ईश्वर साहू, साजा विधायक
इस मामले में बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि बेमेतरा जिला में बिजली के दो संभाग आते हैं.मैंने बिजली कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की है.
राज्य शासन ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराता है. कभी-कभी ऐसा होता है कि कैपेसिटी के अनुसार ट्रांसफार्मर नहीं होता है. जिससे दिक्कतें आती है.बिजली समस्याओं का निराकरण अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है- रणबीर शर्मा, कलेक्टर
इस बार पूरे प्रदेश में सबसे कम बारिश वाला जिला बेमेतरा है. जिले में किसान सर्वाधिक धान की खेती करते हैं. वहीं धान को पकाने अब किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है. जिससे किसान परेशान हैं. वहीं ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी घोषित बिजली कटौती की जा रही है. जिले के तुमा, बाघुल, अंधियारखोर में बिजली की दरकार है.
