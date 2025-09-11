ETV Bharat / state

कम बारिश के कारण गहराई बिजली समस्या, आपूर्ति के लिए 300 ट्रांसफार्मर की दरकार

बेमेतरा: बेमेतरा जिले में जिले वासी इन दिनों बिजली समस्या से जूझ रहे हैं. जहां जिले में हुई कम बारिश की वजह से बिजली की आपूर्ति सही तरीके नहीं हो पा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसान अपनी फसल को बचाने बिजली ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं.वही शहर में भी बिजली की अघोषित कटौती हो रही है. जिससे नगरवासी परेशान हैं.





300 नग नए ट्रांसफार्मर की मांग : बेमेतरा जिला में बिजली कंपनी के 2 संभाग आते हैं. जिसमें 1 बेमेतरा और 1 साजा है. जहां करीब 300 नग नए ट्रांसफार्मर की डिमांड है. जिसमें सर्वाधिक 100 और 25 की क्षमता वाली ट्रांसफार्मर की मांग है. लेकिन ट्रांसफार्मर अभी तक बेमेतरा में नहीं पहुंचे हैं.







हो रहा समस्या का समाधान : सजा के विधायक ईश्वर साहू ने बिजली समस्या और ट्रांसफार्मर की कमी को लेकर कहा कि जिले में बारिश कम हुई है. जिसकी वजह से बिजली समस्या हुई है.घर में कूलर पंखा चला रहा था, वहीं खेतों में किसानों को पंप चलाना पड़ रहा है.