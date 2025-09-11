ETV Bharat / state

कम बारिश के कारण गहराई बिजली समस्या, आपूर्ति के लिए 300 ट्रांसफार्मर की दरकार

बेमेतरा के किसान बिजली समस्या से परेशान हैं. किसानों ने प्रशासन से नए ट्रांसफॉर्मर की मांग की है.

electricity problem Deepen due to less rain
कम बारिश के कारण गहराई बिजली समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 6:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: बेमेतरा जिले में जिले वासी इन दिनों बिजली समस्या से जूझ रहे हैं. जहां जिले में हुई कम बारिश की वजह से बिजली की आपूर्ति सही तरीके नहीं हो पा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसान अपनी फसल को बचाने बिजली ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं.वही शहर में भी बिजली की अघोषित कटौती हो रही है. जिससे नगरवासी परेशान हैं.



300 नग नए ट्रांसफार्मर की मांग : बेमेतरा जिला में बिजली कंपनी के 2 संभाग आते हैं. जिसमें 1 बेमेतरा और 1 साजा है. जहां करीब 300 नग नए ट्रांसफार्मर की डिमांड है. जिसमें सर्वाधिक 100 और 25 की क्षमता वाली ट्रांसफार्मर की मांग है. लेकिन ट्रांसफार्मर अभी तक बेमेतरा में नहीं पहुंचे हैं.




हो रहा समस्या का समाधान : सजा के विधायक ईश्वर साहू ने बिजली समस्या और ट्रांसफार्मर की कमी को लेकर कहा कि जिले में बारिश कम हुई है. जिसकी वजह से बिजली समस्या हुई है.घर में कूलर पंखा चला रहा था, वहीं खेतों में किसानों को पंप चलाना पड़ रहा है.

electricity problem Deepen
बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अत्यधिक लोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं. हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे रही है. हमारे पास भी लोग बिजली समस्या को लेकर आते हैं.इसके निराकरण के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है. वहीं लोगों को समस्याओं का समाधान किया जा रहा है- ईश्वर साहू, साजा विधायक

electricity problem Deepen
कम बारिश से गहराई बिजली समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


इस मामले में बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि बेमेतरा जिला में बिजली के दो संभाग आते हैं.मैंने बिजली कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की है.

कम बारिश के कारण गहराई बिजली समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्य शासन ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराता है. कभी-कभी ऐसा होता है कि कैपेसिटी के अनुसार ट्रांसफार्मर नहीं होता है. जिससे दिक्कतें आती है.बिजली समस्याओं का निराकरण अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है- रणबीर शर्मा, कलेक्टर

इस बार पूरे प्रदेश में सबसे कम बारिश वाला जिला बेमेतरा है. जिले में किसान सर्वाधिक धान की खेती करते हैं. वहीं धान को पकाने अब किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है. जिससे किसान परेशान हैं. वहीं ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी घोषित बिजली कटौती की जा रही है. जिले के तुमा, बाघुल, अंधियारखोर में बिजली की दरकार है.

32 साल बाद जीवित हुई महिला, कलेक्टर से कहा मैं जिंदा हूं साहब, बस इंसाफ दिला दो

लग्जरी गाड़ी में नशे का कारोबार, हेरोइन बेचते सात आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, एक कस्टडी से फरार

चिखली चौकी हत्याकांड : पीड़ित परिवार से डॉ रमन सिंह ने की मुलाकात, नई चौकी खोलने समेत न्याय दिलाने का दिया भरोसा

For All Latest Updates

TAGGED:

बिजली समस्याट्रांसफार्मर की दरकारLESS RAINTRANSFORMERS REQUIRED FOR SUPPLYELECTRICITY PROBLEM DEEPEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.