ETV Bharat / state

अंधेरे में फंसी जिंदगी, छत्तीसगढ़ के 21 गांवों में आजादी के कई साल बाद भी नहीं पहुंची बिजली - ELECTRICITY HAS NOT REACHED

21 गांवों में नहीं पहुंची बिजली ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 30, 2025 at 4:52 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 5:01 PM IST 8 Min Read

बलौदाबाजार: "जब सूरज डूबता है तो हमारे गांव की जिंदगी भी थम जाती है'', यह छत्तीसगढ़ के बरनावापारा अभयारण्य क्षेत्र निवासी संतोष कुमार का दर्द है. 1947 में देश आजाद हुआ लेकिन संतोष के गांव को अबतक अंधेरे से आजादी नहीं मिली है. वह गांव को अंधेरे से निकालने के लिए प्रशासनिक दरवाजों पर लगातार दस्तक दे रहे हैं. राज्य के जिस जिले को "शांति का हरित द्वार" कहा जाता है, वहीं के 21 गांव अब भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं. 21 गांव में अब भी अंधेरा: बारनावापारा अभयारण्य क्षेत्र के 21 गांवों में आज तक बिजली की लाइनें नहीं पहुंची हैं. इन गांवों के लोग आज भी अपने मोबाइल चार्ज कराने, बच्चों के डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करवाने या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 25 किलोमीटर दूर कस्बों का रुख करते हैं. बलौदाबाजार से स्पेशल रिपोर्ट (ETV BHARAT) कलेक्टर से लगाई गुहार: बारनावापारा क्षेत्र के सभी 21 गांवों के प्रतिनिधि बलौदाबाजार कलेक्टोरेट पहुंचे. कलेक्टर दीपक सोनी के समक्ष बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा. लोगों ने बताया कि वे लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अबतक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है. अगर वन क्षेत्र का हवाला देकर हमें विकास से वंचित रखा जाएगा, तो हम कहां जाएं? जंगल हमारा घर है, पर रोशनी भी जरूरी है: ग्रामीण मोबाइल नेटवर्क पहुंच गया लेकिन बिजली नहीं पहुंची: ETV भारत ने मौके पर पहुंचे ग्रामीणों से विशेष बातचीत की. लोगों ने अपना दर्द बयां किया. मुड़पार निवासी संतोष कुमार ठाकुर ने ETV भारत को बताया कि बारनवापारा वनांचल क्षेत्र है. हम कलेक्टर कार्यालय इसीलिए आये हैं, क्योंकि हमारे गांव में बिजली नही हैं. हमको बहुत दिक्कत होती है. गर्मी में बच्चे रोते हैं तो खुद अपने हाथों से पंखा चलाकर सुलाता हूं. यहां मोबाइल नेटवर्क पहुंच गया, लेकिन बिजली नहीं पहुंची. लोग मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे: संतोष कुमार ठाकुर 'जीना दूभर हो गया': संजय ठाकुर ने बताया कि बारनवापारा क्षेत्र के 21 गांव मूलभूत सुविधा से दूर हैं. हम अब भी पिछड़े हुए हैं और आज भी जंगल में भटक रहे है. बिजली के अभाव में हमारा जीवन दूभर हो गया है. शहर में अगर आधे घंटे के लिए बिजली चली जाए तो हाहाकार मच जाता है, लेकिन हमलोग जब से जन्म लिए बिजली नहीं देखे. अबतक तीन पीढ़ी हो गई लेकिन आज भी हम बिना बिजली के गुजारा कर रहे हैं. इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द ही हमारे गांव में बिजली का प्रबंध हो. सुशासन तिहार में भी लगाई गुहार: मोहदा गांव के दिनेश ठाकुर ने बताया कि बारनवापारा अभरायरण्य से हटकर वन विकास निगम में 5 गांव आते हैं, जिसमें चार गांव भड़गाओ, कजराडिहि, दलदली, तलाधर्मिन में बिजली पहुंच गई है लेकिन जब हम बिजली के लिए मांग करते हैं तो हमारे गांव को कोर क्षेत्र बताते हैं, जबकि हमारा गांव अभरायरण्य से हटकर के है. हमें गुमराह करते हैं. हम चाहते है कि वन विकास निगम के ग्राम मोहदा, रवान, छाता, डबरा और मुरुमडीह में जल्द बिजली पहुंचाई जाए. दिनेश ठाकुर ने बताया कि कोर गांव यानी जंगल क्षेत्र में घूमने फिरने पर प्रतिबंध रहता है. कोर गांव तो बारनवापारा अभरायरण के भीतर भी नहीं हैं. जंगल के भीतर के क्षेत्र हैं, उसी को बोल जाते हैं. बिजली नहीं, सड़क नहीं, डॉक्टर भी नहीं: दिनेश ठाकुर ने बताया कई बार शिकायत की गई है, मांग की गई है लेकिन मांग करते करते सब थक चुके हैं. बिजली के अलावा भी कई मूलभूत समस्याएं हैं. एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है. गांव में शिक्षक की कमी है. रोड की समस्या है. बरसात में कई गांव ऐसे हो जाते हैं कि दो पहिया वाहन चल नहीं पाते. सांप बिच्छू और जानवर का डर: दूसरे गांव के निवासी संपत ठाकुर ने बताया कि जंगल में सांप बिच्छू और कई प्रकार के जानवर का डर बना रहता है. बरसों से लाइट नहीं है. बिजली की सुविधा मिले तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा लेकिन यहां अबतक बिजली नही पहुंच पाई है. बिजली नहीं आने से बहुत सारी सुविधा रुकी हुई है. हम शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि बिजली की सुविधा दी जाए. बच्चों का भविष्य अंधकार में: संपत ठाकुर ने बताया कि हमारा गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र है. हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, बावजूद इसके हमारे गांव में बिजली नहीं पहुंची है. हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते. आज आधुनिक युग है और ऑनलाइन शिक्षा मिलती है, लेकिन हमारे बच्चों को भविष्य अंधकार में है. कलेक्टर साहब को समस्या बताए हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है. हमें उम्मीद है कि समस्या का समाधान करेंगे. हमारे सामने ही कलेक्टर महोदय ने बिजली विभाग के ईई से बात की है. पर्यटक भी हो जाते हैं नाराज: ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग जनरेटर की सुविधा देता है, वह भी 1-2 घंटे चलता है और कभी कभी बंद हो जाता है. पर्यटकों को भी रात में कोई सुविधा नहीं मिलती है. कई बार टूरिस्ट यहां से नाराज होकर चले जाते हैं, जितनी जल्दी हो सके यहां विद्युतीकरण होना चाहिए. दूसरे गांव जाकर करते हैं मोबाइल चार्ज: पुरुषोत्तम प्रताप गबऊद निवासी ने बताया कि बिजली नहीं होने की वजह से शिक्षक लोग भी यहां नहीं रहते हैं. डॉक्टर भी नहीं है. अधिकारी भी नहीं पहुंचते हैं. शासन प्रशासन की कोई योजना भी नहीं मिल पाती. लोगों ने छोटी छोटी बैटरी ले रखी है, उसी से मोबाइल फोन चार्ज करते हैं और बाकी चीजों के लिए गांव वालों को पिथौरा जाना पड़ता है. पिथौरा, महासमुंद जिले में पड़ता है. लगभग 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. आधार कार्ड, पासबुक, फोटो प्रिंट आउट या कोई जरूरी दस्तावेज के लिए पिथौरा जाते हैं. पेट्रोल का खर्च भी होता है: पुरुषोत्तम प्रताप कलेक्टर ने दिया भरोसा: ईटीवी भारत को अंजर सिंह नागवंशी ने बताया कि सड़क, बिजली की सुविधा मिलेगी तभी तो विकास होगा. शासन से लगातार मांग कर रहे हैं. कलेक्टर से मिले हैं, उम्मीद है कि समस्या सुलझेगी. बिजली नहीं होने से शादी की भी समस्या: धरमलाल रात्रे साइहा निवासी ने ईटीवी भारत को बताया कि गांव में शादी की भी समस्या हो रही है. शादी करने के लिए लड़की देखने जाते हैं तो हमारे गांव में लड़की की शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे गांव में बिजली नहीं है. न बेटी की शादी हो पा रही है और न ही बहू ला पा रहे हैं. लोग कहते हैं कि क्यों तुम्हारे गांव में बहु देंगे. तुम्हारे यहां लड़की को भेजेंगे तो बिना बिजली के वो कैसे रहेगी. 2 विभाग के चक्कर लगा रहे: धरमलाल ने बताया कि बिजली विभाग के पास जाते हैं तो वह वन विभाग के पास भेज देते हैं. वन विभाग के पास जाते हैं तो वो बिजली विभाग के पास जान बोलते हैं. बरसों बीत गए लेकिन बिजली नहीं पहुंच सकी. जीवन जीना बहुत दूभर हो गया है. गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते: डेबी के पूर्व सरपंच अमर कुंज यादव ने बताया कि हमारे पूर्वज जब से बसे हैं, तब से यहां का वातावरण शुद्ध है. यहां रहना अच्छा लगता है. यह हमारी जन्मभूमि है, इसलिए बिजली नहीं होने के बावजूद भी गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते. पहले हमारे पूर्वज बिजली की मांग करते थे, अब हम और हमारे बच्चे बिजली की मांग कर रहे हैं. गांव के बच्चे बिजली नहीं होने की वजह से कंडेल, चिमनी, मोमबत्ती जलाकर पढ़ते हैं. कंप्यूटर क्या चीज है, उसको हमारे बच्चे नहीं जानते-अमर कुंज यादव इन 21 गांवों में बिजली नहीं

Last Updated : May 30, 2025 at 5:01 PM IST