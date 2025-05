ETV Bharat / state

लखनऊ में लालटेन लेकर बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, परिषद के अध्यक्ष ने कॉरपोरेट ग्रुप को लेकर किया बड़ा खुलासा - LUCKNOW NEWS

लालटेन लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 4, 2025 at 9:41 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 10:24 PM IST 2 Min Read

लखनऊ : 'उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने 42 जिलों में असंवैधानिक तरीके से एक निजी कंपनी को काम दिया गया है. ब्लैकलिस्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें कार्यरत ज्यादातर एक्सपर्ट एक बड़े कॉरपोरेट ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं या कम कर चुके हैं. इसलिए यह ग्रुप नहीं चाहता कि निजी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो. पावर कारपोरेशन में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बना कर रखा गया है. पावर कारपोरेशन में वर्तमान में देश के बड़े उद्योगपति कंसलटेंट व उनका सपोर्ट करने वाले नौकरशाह रणनीति बना रहे हैं. उनकी मंशा है कि इस समय पावर कारपोरेशन में प्रदेश का अभियंता और उपभोक्ता कम से कम दिखाई दें जिससे वह अपने कार्यों को शांतिपूर्वक अंजाम दे सकें.' ये आरोप उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कारपोरेशन पर लगाए हैं. अवधेश कुमार वर्मा रविवार को शक्ति भवन पर संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से किए जा रहे कार्मिक अनशन में पहुंचे थे. अध्यक्ष ने कहा कि संघर्ष समिति प्रदेश को लालटेन युग में ले जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है. अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि निजी कंपनी पर क्या कार्रवाई की जाए, के मामले पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. टेंडर मूल्यांकन कमेटी के सभी सदस्य एक मत होकर निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं. इसको देखते हुए पावर कारपोरेशन ने टेंडर मूल्यांकन कमेटी की बैठक बुलाने के अपने प्रस्ताव को बदल दिया और अब निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग जिनका कार्यकाल कल पांच मई को पूरा हो रहा है, उन्होंने कंपनी के पक्ष में पावर कारपोरेशन प्रबंधन की रिपोर्ट लगाकर सरकार को संदर्भित किया है जो अपने आप में गंभीर मामला है.

लखनऊ : 'उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने 42 जिलों में असंवैधानिक तरीके से एक निजी कंपनी को काम दिया गया है. ब्लैकलिस्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें कार्यरत ज्यादातर एक्सपर्ट एक बड़े कॉरपोरेट ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं या कम कर चुके हैं. इसलिए यह ग्रुप नहीं चाहता कि निजी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो. पावर कारपोरेशन में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बना कर रखा गया है. पावर कारपोरेशन में वर्तमान में देश के बड़े उद्योगपति कंसलटेंट व उनका सपोर्ट करने वाले नौकरशाह रणनीति बना रहे हैं. उनकी मंशा है कि इस समय पावर कारपोरेशन में प्रदेश का अभियंता और उपभोक्ता कम से कम दिखाई दें जिससे वह अपने कार्यों को शांतिपूर्वक अंजाम दे सकें.' ये आरोप उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कारपोरेशन पर लगाए हैं. अवधेश कुमार वर्मा रविवार को शक्ति भवन पर संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से किए जा रहे कार्मिक अनशन में पहुंचे थे. अध्यक्ष ने कहा कि संघर्ष समिति प्रदेश को लालटेन युग में ले जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है. अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि निजी कंपनी पर क्या कार्रवाई की जाए, के मामले पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. टेंडर मूल्यांकन कमेटी के सभी सदस्य एक मत होकर निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं. इसको देखते हुए पावर कारपोरेशन ने टेंडर मूल्यांकन कमेटी की बैठक बुलाने के अपने प्रस्ताव को बदल दिया और अब निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग जिनका कार्यकाल कल पांच मई को पूरा हो रहा है, उन्होंने कंपनी के पक्ष में पावर कारपोरेशन प्रबंधन की रिपोर्ट लगाकर सरकार को संदर्भित किया है जो अपने आप में गंभीर मामला है. उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले पर हस्तक्षेप की मांग उठाई है और कहा जब तक इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच नहीं कराई जाएगी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं होगा. निजीकरण के नाम पर बिजली विभाग में बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं. यह भी पढ़ें : जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र जनता के लिए जल्द खुलेगा, भ्रष्टाचार की जांच के बाद नई शुरुआत

Last Updated : May 4, 2025 at 10:24 PM IST