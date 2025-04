ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की खपत, 6800 मेगावॉट की डिमांड - ELECTRICITY DEMAND CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ी डिमांड ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 25, 2025 at 7:36 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 8:40 AM IST 3 Min Read

कोरबा: छत्तीसगढ़ में सूर्य की किरणें आग बरसा रही हैं. ज्यादातर जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. इसका असर अब बिजली की खपत पर भी दिखने लगा है. इस वर्ष अप्रैल में ही प्रदेश में बिजली की जरूरत रिकॉर्ड 6800 मेगावॉट के पार पहुंच गई है. जबकि पिछले वर्ष इसी समय बिजली की खपत 6300 मेगावॉट के आस पास बनी हुई थी. बिजली की डिमांड इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. मौसम का पारा 42 डिग्री पार, बिजली की डिमांड ने भी तोड़ा रिकॉर्ड : अप्रैल के महीने में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है. इन परिस्थितियों में बिजली की खपत भी बढ़ गई है. अप्रैल के महीने में बिजली की अधिकतम मांग 6800 मेगावॉट के पार पहुंच गई है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विभाग के लोड डिस्पैच सिस्टम द्वारा पीक टाइम में से यह रियल टाइम डिमांड के आंकड़े जारी किए हैं. यह स्थिति तब है जब मई का महीना बाकी है और जेठ की गर्मी आने वाली है. प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने का बड़ा कारण औद्योगीकरण के साथ-साथ रबी फसल में धान की बोआई प्रमुख है. छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में किसानों ने गर्मी में धान की फसल लगाई है. किसान बिजली के पंप से सिंचाई कर रहे हैं. इसका असर भी बिजली की मांग परदेखा जा रहा है.

