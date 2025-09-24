ETV Bharat / state

बिजली बिल हॉफ योजना बंद करने पर हंगामा, बालोद में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने निकाला मार्च

बिजली बिल हॉफ योजना फिर से शुरु करने की मांग: लोगों का आरोप था कि छत्तीसगढ़ सरपल्स बिजली का उत्पादन करता है उसके बावजूद बिजली बिल सबसे ज्यादा महंगा यहीं के लोगों को मिलता है. लोगों ने आरोप लगाया कि यहां कोयले के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है कोयले से बिजली बनाई जाती है उसके बावजूद हमें ही बिजली दोगुनी दरों पर दी जा रही है. नाराज लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुरानी योजना को फिर से लागू किए जाने की मांग रखी.

बालोद: बिजली बिल हॉफ योजना को बंद किए जाने के विरोध में मंगलवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला. दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर धरना प्रदर्शन किया. कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने जो गरीबों के हित के लिए बिजली बिल हॉफ योजना शुरु की. हमारी मांग है कि उस योजना को बंद करने के बजाए फिर से चालू किया जाए.

क्या चाहती है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना: जिला संयोजक चंद्रभान साहू ने बताया कि बिजली बिल के कारण आम जनता की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है. छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली वाला राज्य है, जहां जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों की भरमार है. यहां कोयले से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन होता है, लेकिन उसका लाभ केवल उद्योगपतियों तक ही सीमित है. प्रदेश के मूल निवासियों को अगर बिजली मिल रही है तो भी भारी दरों पर, जबकि उन्हें न्यूनतम दर पर बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए. प्रदेश सचिव शशिभूषण चंद्राकर ने कहा कि सरकार स्थानीय जनता के हक का दोहन कर रही है. प्रदेश के संसाधनों पर उद्योगपतियों का कब्जा है और आम जनता को महंगे बिजली बिल थमा दिए गए हैं. यह सीधा जनता पर बोझ है, जिसके खिलाफ हम सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं.



सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप: प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बिजली बिल बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ नारे लगाए. संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद रही है. पहले ही महंगाई से जूझ रहे लोगों पर अब बिजली के भारी-भरकम बिलों का बोझ पड़ रहा है. आम जनता पर बिजली बिल हॉफ योजना बंद होने असर दिखने लगा है. कई उपभोक्ताओं के बिल 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है. आम जनता अब महंगाई के साथ-साथ महंगे बिजली बिलों की मार भी झेलने को मजबूर हैं.

बढ़े बिजली बिल को लेकर हंगामा, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का सड़क पर बैठकर प्रदर्शन



