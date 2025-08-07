Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

बिजली बिल हाफ योजना में कटौती, जनता की जेब पर है आर्थिक डाका, कांग्रेस का बड़ा आरोप - CONGRESS BIG ALLEGATION

बिजली बिल हाफ योजना में कटौती को लेकर रायपुर में प्रदर्शन हुआ.

Congress big allegation
कांग्रेस का बड़ा आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read

रायपुर : छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती को लेकर पूरे प्रदेश में काफी आक्रोश है. कांग्रेस ने इसे जनता के साथ के साथ धोखा बताया है. कांग्रेस कहना है कि पहले बिजली बिल के दाम बढ़े और अब बिजली बिल हाफ योजना में कटौती की जा रही है.जो उचित नहीं है.यही कारण है कि हम सरकार किसी निर्णय का विरोध कर रहे हैं. इसके तहत पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा जिला मुख्यालय में बिजली दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया.

बिजली ऑफिस के बाहर प्रदर्शन : इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती को लेकर धरना दिया और सरकार के निर्णय को वापस लेने की मांग की.यह धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब स्थित बिजली ऑफिस के बाहर किया गया. जहां कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया.उनका सीधा आरोप था कि कुछ दिन पहले ही बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई.उससे जानता के ऊपर महंगी बिजली बिल का भरा पड़ा था.अब बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती ने जनता की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है.

रायपुर में प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को लाभ देने के दावे सरकार कर रही है , तभी दूसरी ओर बिजली बिल के दाम बढ़ाकर वह राशि वसूल रही है.कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं की और बिजली बिल हाफ योजना की कटौती वापस नहीं ली, तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन करेंगे.

Congress big allegation
बिजली बिल हाफ योजना में कटौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
क्या हुआ बदलाव : पूर्व में योजना के तहत घरों को हर माह 400 यूनिट तक बिजली पर 50% छूट मिलती थी. यानी, 400 यूनिट की खपत पर आधा बिल देना होता था.अब इस सीमा को घटाकर केवल 100 यूनिट तक ही 50% छूट दी जाएगी. यानी अब उपभोक्ताओं को सिर्फ पहले 100 यूनिट की बिजली पर आधा बिल देना होगा, इसके बाद की खपत पूरी तरह से चार्ज की जाएगी.
Congress big allegation
बिजली बिल हाफ योजना में कटौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कौन लाभान्वित होगा: लगभग 31 लाख घरेलू उपभोक्ता (जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट से कम है) अब भी लाभान्वित रहेंगे.जबकि इसके पहले लगभग 58 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए थे. इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों को 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और वे बाकी राहतों के लिए भी पात्र रहेंगे.
Congress big allegation
बिजली बिल हाफ योजना में कटौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
योजना में बदलाव विषय पहले अब (2025)हाफ बिल की सीमा 400 यूनिट तक 100 यूनिट तकBPL परिवार को राहत सामान 30 यूनिट तक फ्रीलाभान्वित उपभोक्ता लगभग 58 लाख लगभग 31 लाख

''बिजली बिल में बढ़ोत्तरी जनता से बेईमानी'', जगदलपुर में फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा

सिर्फ नाम का बिजली दफ्तर, 10 साल से लगा ताला, लाइट बंद होने पर टावर भी हो जाता है बंद
''उद्योगपति को जंगल और जनता को महंगी बिजली'', भूपेश बघेल का सरकार पर तीखा वार


रायपुर : छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती को लेकर पूरे प्रदेश में काफी आक्रोश है. कांग्रेस ने इसे जनता के साथ के साथ धोखा बताया है. कांग्रेस कहना है कि पहले बिजली बिल के दाम बढ़े और अब बिजली बिल हाफ योजना में कटौती की जा रही है.जो उचित नहीं है.यही कारण है कि हम सरकार किसी निर्णय का विरोध कर रहे हैं. इसके तहत पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा जिला मुख्यालय में बिजली दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया.

बिजली ऑफिस के बाहर प्रदर्शन : इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती को लेकर धरना दिया और सरकार के निर्णय को वापस लेने की मांग की.यह धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब स्थित बिजली ऑफिस के बाहर किया गया. जहां कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया.उनका सीधा आरोप था कि कुछ दिन पहले ही बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई.उससे जानता के ऊपर महंगी बिजली बिल का भरा पड़ा था.अब बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती ने जनता की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है.

रायपुर में प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को लाभ देने के दावे सरकार कर रही है , तभी दूसरी ओर बिजली बिल के दाम बढ़ाकर वह राशि वसूल रही है.कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं की और बिजली बिल हाफ योजना की कटौती वापस नहीं ली, तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन करेंगे.

Congress big allegation
बिजली बिल हाफ योजना में कटौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
क्या हुआ बदलाव : पूर्व में योजना के तहत घरों को हर माह 400 यूनिट तक बिजली पर 50% छूट मिलती थी. यानी, 400 यूनिट की खपत पर आधा बिल देना होता था.अब इस सीमा को घटाकर केवल 100 यूनिट तक ही 50% छूट दी जाएगी. यानी अब उपभोक्ताओं को सिर्फ पहले 100 यूनिट की बिजली पर आधा बिल देना होगा, इसके बाद की खपत पूरी तरह से चार्ज की जाएगी.
Congress big allegation
बिजली बिल हाफ योजना में कटौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कौन लाभान्वित होगा: लगभग 31 लाख घरेलू उपभोक्ता (जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट से कम है) अब भी लाभान्वित रहेंगे.जबकि इसके पहले लगभग 58 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए थे. इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों को 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और वे बाकी राहतों के लिए भी पात्र रहेंगे.
Congress big allegation
बिजली बिल हाफ योजना में कटौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
योजना में बदलाव विषय पहले अब (2025)हाफ बिल की सीमा 400 यूनिट तक 100 यूनिट तकBPL परिवार को राहत सामान 30 यूनिट तक फ्रीलाभान्वित उपभोक्ता लगभग 58 लाख लगभग 31 लाख

''बिजली बिल में बढ़ोत्तरी जनता से बेईमानी'', जगदलपुर में फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा

सिर्फ नाम का बिजली दफ्तर, 10 साल से लगा ताला, लाइट बंद होने पर टावर भी हो जाता है बंद
''उद्योगपति को जंगल और जनता को महंगी बिजली'', भूपेश बघेल का सरकार पर तीखा वार


For All Latest Updates

TAGGED:

PUBLIC POCKET FINANCIALLY ROBBEDELECTRICITY BILL CUT IN HALFबिजली बिल हाफ योजनाकांग्रेस का बड़ा आरोपCONGRESS BIG ALLEGATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.