रायपुर : छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती को लेकर पूरे प्रदेश में काफी आक्रोश है. कांग्रेस ने इसे जनता के साथ के साथ धोखा बताया है. कांग्रेस कहना है कि पहले बिजली बिल के दाम बढ़े और अब बिजली बिल हाफ योजना में कटौती की जा रही है.जो उचित नहीं है.यही कारण है कि हम सरकार किसी निर्णय का विरोध कर रहे हैं. इसके तहत पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा जिला मुख्यालय में बिजली दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया.
बिजली ऑफिस के बाहर प्रदर्शन : इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती को लेकर धरना दिया और सरकार के निर्णय को वापस लेने की मांग की.यह धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब स्थित बिजली ऑफिस के बाहर किया गया. जहां कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया.उनका सीधा आरोप था कि कुछ दिन पहले ही बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई.उससे जानता के ऊपर महंगी बिजली बिल का भरा पड़ा था.अब बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती ने जनता की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है.
कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को लाभ देने के दावे सरकार कर रही है , तभी दूसरी ओर बिजली बिल के दाम बढ़ाकर वह राशि वसूल रही है.कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं की और बिजली बिल हाफ योजना की कटौती वापस नहीं ली, तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन करेंगे.
''बिजली बिल में बढ़ोत्तरी जनता से बेईमानी'', जगदलपुर में फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा
|सिर्फ नाम का बिजली दफ्तर, 10 साल से लगा ताला, लाइट बंद होने पर टावर भी हो जाता है बंद
|''उद्योगपति को जंगल और जनता को महंगी बिजली'', भूपेश बघेल का सरकार पर तीखा वार