रायपुर : छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती को लेकर पूरे प्रदेश में काफी आक्रोश है. कांग्रेस ने इसे जनता के साथ के साथ धोखा बताया है. कांग्रेस कहना है कि पहले बिजली बिल के दाम बढ़े और अब बिजली बिल हाफ योजना में कटौती की जा रही है.जो उचित नहीं है.यही कारण है कि हम सरकार किसी निर्णय का विरोध कर रहे हैं. इसके तहत पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा जिला मुख्यालय में बिजली दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया.





बिजली ऑफिस के बाहर प्रदर्शन : इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती को लेकर धरना दिया और सरकार के निर्णय को वापस लेने की मांग की.यह धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब स्थित बिजली ऑफिस के बाहर किया गया. जहां कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया.उनका सीधा आरोप था कि कुछ दिन पहले ही बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई.उससे जानता के ऊपर महंगी बिजली बिल का भरा पड़ा था.अब बिजली बिल हाफ योजना में की गई कटौती ने जनता की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है.

कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को लाभ देने के दावे सरकार कर रही है , तभी दूसरी ओर बिजली बिल के दाम बढ़ाकर वह राशि वसूल रही है.कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं की और बिजली बिल हाफ योजना की कटौती वापस नहीं ली, तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन करेंगे.

पूर्व में योजना के तहत घरों को हर माह 400 यूनिट तक बिजली पर 50% छूट मिलती थी. यानी, 400 यूनिट की खपत पर आधा बिल देना होता था.अब इस सीमा को घटाकर केवल 100 यूनिट तक ही 50% छूट दी जाएगी. यानी अब उपभोक्ताओं को सिर्फ पहले 100 यूनिट की बिजली पर आधा बिल देना होगा, इसके बाद की खपत पूरी तरह से चार्ज की जाएगी.लगभग 31 लाख घरेलू उपभोक्ता (जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट से कम है) अब भी लाभान्वित रहेंगे.जबकि इसके पहले लगभग 58 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए थे. इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों को 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और वे बाकी राहतों के लिए भी पात्र रहेंगे.विषय पहले अब (2025)हाफ बिल की सीमा 400 यूनिट तक 100 यूनिट तकBPL परिवार को राहत सामान 30 यूनिट तक फ्रीलाभान्वित उपभोक्ता लगभग 58 लाख लगभग 31 लाख

