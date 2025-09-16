ETV Bharat / state

सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का होगा सौंदर्यीकरण, बिजली और पानी की लाइनें होंगी अंडरग्राउंड

नए स्वरूप में नजर आएगा अल्मोड़ा, बेतरतीब बिजली के तारें होंगी अंडरग्राउंड, पहले की तरह बाजार में बिछाए जाएंगे पटाल

Almora will be beautified
अल्मोड़ा में पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2025 at 8:02 PM IST

3 Min Read
अल्मोड़ा: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के पौराणिक बाजार का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. इसके तहत बाजार की सुंदरता को बिगाड़ रहे बेतरतीब बिजली के तारों और पानी की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा. उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बाजार का भ्रमण कर इसके निराकरण की बात कही. उन्होंने बाजार के सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से करने के साथ बिजली और पानी की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के निर्देश दिए. वहीं, बाजार को आदर्श सांस्कृतिक पहचान के रूप में पूर्व की तरह पटाल बाजार की तरह विकसित किया जाएगा.

अल्मोड़ा की सांस्कृतिक धरोहर को संवारने पर जोर: उत्तराखंड पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की सांस्कृतिक धरोहर को एक मॉडल के रूप में संवारने का लक्ष्य है. उन्होंने मल्ला महल निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि दशहरे तक इसे पर्यटकों के लिए खोला जाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने मल्ला महल में कैफेटेरिया और लाइट एंड साउंड शो को तत्काल शुरू करने व सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के काम पर जल्द पूरा करने को कहा.

ALMORA BEAUTIFICATION WORK
निरीक्षण करते पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त स्थलों को चिह्नित करने के निर्देश: इसके साथ ही मल्ला महल में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को अल्मोड़ा में पर्यटन के विकास के प्रस्तावों को जल्द तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. साहसिक पर्यटन की संभावनाओं पर जोर देते हुए उन्होंने जिले में पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त स्थलों को चिह्नित कर उनका विकास करने के निर्देश भी दिए.

पर्यटन सचिव ने की 'मानसखंड मंदिर माला मिशन' की समीक्षा: निरीक्षण से पहले सर्किट हाउस में आयोजित विभागीय बैठक में सचिव ने 'मानसखंड मंदिर माला मिशन' की समीक्षा करते हुए कहा कि मिशन के तहत कुमाऊं के मंदिरों का सौंदर्यीकरण एवं बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है. बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुसार, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे.

पर्यटन सचिव ने किया नंदा देवी मंदिर का किया स्थलीय निरीक्षण: इसके बाद पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने नंदा देवी मंदिर का भी स्थलीय निरीक्षण किया और मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण संबंधी दिशा-निर्देश दिए. बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है. यह एक सांस्कृतिक नगरी है. यहां का लाल बाजार काफी फेमस है. यहां के बाल मिठाई तो दुनियाभर में प्रसिद्ध है. इसके अलावा यहां लोक कला, काष्ठकला, कारीगरी आदि भी काफी फेमस है.

