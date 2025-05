ETV Bharat / state

नीमराणा में करंट से विद्युतकर्मी की मौत, मुआवजे की मांग लेकर धरना-प्रदर्शन - EMPLOYEE DIED DUE TO ELECTRIC SHOCK

नीमराणा में धरना प्रदर्शन ( ETV Bharat Behror )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 24, 2025 at 1:47 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 2:29 PM IST 2 Min Read

बहरोड़: जिले के नीमराणा के सिलारपुर गांव में शुक्रवार रात बिजली की लाइन दुरस्त करते समय करंट से विद्युत कर्मचारी कैलाश मेघवाल की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते दोषियों पर कार्रवाई व मुआवजे की मांग की और धरना दिया. घटना के विरोध में नीमराणा के बाजार बंद रखे. नीमराणा थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि हादसे की सूचना के बाद शव सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया. ग्रामीण लिखित कार्रवाई पर ही धरना समाप्त करने पर अड़े हैं. तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की कह रहे हैं. गांव के कर्मपाल सिंह भोला ने बताया कि नीमराणा निवासी कैलाश बीते दस वर्ष से एफआरटी में था. शुक्रवार को 11 हजार वोल्ट की लाइन में खराबी सुधारने सिलारपुर गया. विभाग ने शटडाउन की सूचना दी, लेकिन जैसे ही फाल्ट ठीक करने लगा, कैलाश करंट की चपेट में आकर झुलस गया. उसे तत्काल नीमराणा के निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. कैलाश के तीन बेटियां और एक बेटा है.

नीमराणा में प्रदर्शन (ETV Bharat Behror) पढ़ें: विद्युत पोल पर काम करते मजदूर की करंट से मौत, ग्रामीणों ने शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन - LABORER DIED DUE TO ELECTRIC SHOCK हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल एवं सीएचसी परिसर में एकत्र हो गए. ग्रामीणों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया व हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की. उधर, बिजली निगम के एईएन गजेंद्र यादव ने कहा कि विभाग ने कोई शटडाउन नहीं दिया था. उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जैसा निर्देश मिलेगा, बता देंगे. प्रदर्शन के दौरान विधायक ललित यादव, सतीश मुद्गल, विष्णु सोनी, कर्मपाल सिंह चौहान, सुरेश चंद्र रेवाड़िया, अशोक मुद्गल, रामनिवास सामरिया आदि मौजूद रहे.

