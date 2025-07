ETV Bharat / state

बिहार में बड़े हादसे से बची जानकी एक्सप्रेस, टूटकर गिरा हाईवोल्टेज तार - WIRE FELL ON JANAKI EXPRESS

जानकी एक्सप्रेस पर बिजली का तार टूटकर गिरा, ( ETV Bharat )

मधुबनी: खजौली स्टेशन के समीप उस समय हड़कंप मच गया, जब जानकी एक्सप्रेस ट्रेन पर ओवरहेड इक्विपमेंट टूटने से बिजली का तार गिर गया. गनीमत रही कि ट्रेन चालक ने सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और गाड़ी रूक गई. जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, वरना बड़ा रेल हादसा हो सकता था. जानकी एक्सप्रेस पर गिरा बिजली का तार: दरअसल जानकी एक्सप्रेस ट्रेन जयनगर से खुलकर अपने गंतव्य मनिहारी की तरफ जा रही थी. इसी दौरान खजौली रेलवे स्टेशन के समीप जानकी एक्सप्रेस के इंजन और बोगी पर बिजली का तार टूट कर गिर गया. जिससे बड़ा हादसा होते-होते टल गया. खजौली स्टेशन के समीप जानकी एक्सप्रेस पर बिजली का गिरा तार (ETV Bharat) यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी: हादसे के संबंध में रेलवे को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और कार्य शुरू किया. वहीं, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. यात्री घंटों रेल से नीचे उतरकर खड़े रहे.

