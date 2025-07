ETV Bharat / state

स्विच बंद करते समय लगा करंट का झटका, 11 साल की बच्ची की मौत - GIRL DIED IN KORBA

करंट लगने से बच्ची की मौत ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 3, 2025 at 9:21 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 9:39 AM IST 2 Min Read

कोरबा: शहर में करंट लगने से एक 11 साल के बच्ची की मौत हो गयी है. बच्ची घर पर ही बल्ब का स्विच ऑफ कर रही थी. बरसात के मौसम में दीवार गीला होने के कारण स्विच में करंट के प्रवाह से बच्ची को झटका लगा. जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे. जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. दीवार गीली होने से लगा करंट : बच्ची के मौत का यह पूरा मामला शहर सर्वमंगला नगर का है. कुसमुंडा थाना अंतर्गत सर्वमंगल नगर चौकी के बरेठ मोहल्ला में गोपाल निषाद रहते हैं. जिनके घर में कंस्ट्रक्शन का छोटा सा काम चल रहा है. इसी दौरान उनकी बड़ी बेटी भूमि(लगभग 12 वर्ष) सुबह बल्ब का स्विच ऑफ करने गई थी. बल्ब का स्विच ऑफ करते समय स्विच में ही करंट आ गया. वह स्विच से ही कुछ देर के लिए चिपकी रही. करंट का यह झटका इतना जोरदार था की बच्ची तत्काल मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुकी थी. अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी जान जा चुकी थी.

Last Updated : July 3, 2025 at 9:39 AM IST