बहराइच/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के बहराइच और महराजगंज जनपद में 2 बड़ी घटनाएं हो गईं. इसमें पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों ही हादसे बिजली के करंट की वजह से हुए हैं. महराजगंज में टुल्लू पंप के अचानक करंट आने से नहाते समय पिता-पुत्र उसकी चपेट में आ गए. इससे दोनों की मौत हो गई. वहीं बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस का ध्वज हाईटेंशन लाइन से टकरा गया, इससे 12 लोग झुलस गए.

बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस के वाहन में उतरा करंट: नवाबगंज थाना क्षेत्र के निम्निहारा ग्राम में मूर्ति विसर्जन के समय एक बड़ा हादसा हो गया. ग्रामीणों मूर्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखकर डीजे की धुन पर बरुआ घाट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान धार्मिक झंडा हाईटेंशन लाइन से टकरा गया. इससे पाइप में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से 8 बच्चों समेत 12 लोग झुलस गए. पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चर्दा में भर्ती कराया है.

घटना की सूचना पाते हैं डीएम अक्षय त्रिपाठी व एसपी रामनयन सिंह अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. हादसे में विद्याराम 35 वर्ष, संजना 8, राकेश 10, सुऐब 12, आकाश 8, सचिन 7, रक्तार 5, रचना 10, लक्ष्मी 50 वर्ष, तहसीम 8, एहसान 10 वर्ष झुलसे गए हैं. स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने बताया, अधिकांश घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन इसरार (10) की हालत गंभीर होने पर उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

महराजगंज में पिता को बचाने दौड़ा बेटा, दोनों की मौत: ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के ग्रामसभा सुकरहर में शुक्रवार सुबह श्रीकांत यादव (57) घर के पीछे लगे हैंडपंप से जुड़े टुल्लू पंप को चालू कर नहाने लगे. इसी दौरान पानी में अचानक करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आकर तड़पने लगे. पास ही खड़े उनके बेटे संतोष यादव (23) ने यह दृश्य देखा तो वह पिता को बचाने दौड़ा. लेकिन, वह भी करंट की चपेट में आ गया. बाप-बेटे को करंट से तड़पता देख महिलाएं चीख-पुकार करने लगीं.

शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत बिजली की सप्लाई काटी. ग्रामीणों और परिजनों की मदद से दोनों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल ले जाया गया. लेकिन, वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पिता-पुत्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. श्रीकांत यादव की पत्नी कमलावती का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम छा गया और हर कोई इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है.

