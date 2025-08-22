ETV Bharat / state

महराजगंज में नहाते समय टुल्लू में उतरा करंट, पिता-पुत्र की मौत; बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस का ध्वज तार से टकराया, 12 झुलसे - ELECTRIC SHOCK

बहराइच की घटना में घायल हुए लोगों में 8 बच्चे भी शामिल, महराजगंज में पिता-पुत्र की मौत से गांव में मातम का माहौल.

Etv Bharat
महराजगंज में पिता-पुत्र की बिजली के करंट से मौत के गम में परिवार की महिलाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 8:06 PM IST

3 Min Read

बहराइच/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के बहराइच और महराजगंज जनपद में 2 बड़ी घटनाएं हो गईं. इसमें पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों ही हादसे बिजली के करंट की वजह से हुए हैं. महराजगंज में टुल्लू पंप के अचानक करंट आने से नहाते समय पिता-पुत्र उसकी चपेट में आ गए. इससे दोनों की मौत हो गई. वहीं बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस का ध्वज हाईटेंशन लाइन से टकरा गया, इससे 12 लोग झुलस गए.

बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस के वाहन में उतरा करंट: नवाबगंज थाना क्षेत्र के निम्निहारा ग्राम में मूर्ति विसर्जन के समय एक बड़ा हादसा हो गया. ग्रामीणों मूर्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखकर डीजे की धुन पर बरुआ घाट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान धार्मिक झंडा हाईटेंशन लाइन से टकरा गया. इससे पाइप में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से 8 बच्चों समेत 12 लोग झुलस गए. पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चर्दा में भर्ती कराया है.

घटना की सूचना पाते हैं डीएम अक्षय त्रिपाठी व एसपी रामनयन सिंह अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. हादसे में विद्याराम 35 वर्ष, संजना 8, राकेश 10, सुऐब 12, आकाश 8, सचिन 7, रक्तार 5, रचना 10, लक्ष्मी 50 वर्ष, तहसीम 8, एहसान 10 वर्ष झुलसे गए हैं. स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने बताया, अधिकांश घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन इसरार (10) की हालत गंभीर होने पर उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

महराजगंज में पिता को बचाने दौड़ा बेटा, दोनों की मौत: ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के ग्रामसभा सुकरहर में शुक्रवार सुबह श्रीकांत यादव (57) घर के पीछे लगे हैंडपंप से जुड़े टुल्लू पंप को चालू कर नहाने लगे. इसी दौरान पानी में अचानक करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आकर तड़पने लगे. पास ही खड़े उनके बेटे संतोष यादव (23) ने यह दृश्य देखा तो वह पिता को बचाने दौड़ा. लेकिन, वह भी करंट की चपेट में आ गया. बाप-बेटे को करंट से तड़पता देख महिलाएं चीख-पुकार करने लगीं.

शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत बिजली की सप्लाई काटी. ग्रामीणों और परिजनों की मदद से दोनों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल ले जाया गया. लेकिन, वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पिता-पुत्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. श्रीकांत यादव की पत्नी कमलावती का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम छा गया और हर कोई इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ में सौतेले पिता ने दो नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, मां भी देती थी पति का साथ, आरोपी गिरफ्तार

बहराइच/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के बहराइच और महराजगंज जनपद में 2 बड़ी घटनाएं हो गईं. इसमें पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों ही हादसे बिजली के करंट की वजह से हुए हैं. महराजगंज में टुल्लू पंप के अचानक करंट आने से नहाते समय पिता-पुत्र उसकी चपेट में आ गए. इससे दोनों की मौत हो गई. वहीं बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस का ध्वज हाईटेंशन लाइन से टकरा गया, इससे 12 लोग झुलस गए.

बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस के वाहन में उतरा करंट: नवाबगंज थाना क्षेत्र के निम्निहारा ग्राम में मूर्ति विसर्जन के समय एक बड़ा हादसा हो गया. ग्रामीणों मूर्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखकर डीजे की धुन पर बरुआ घाट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान धार्मिक झंडा हाईटेंशन लाइन से टकरा गया. इससे पाइप में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से 8 बच्चों समेत 12 लोग झुलस गए. पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चर्दा में भर्ती कराया है.

घटना की सूचना पाते हैं डीएम अक्षय त्रिपाठी व एसपी रामनयन सिंह अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. हादसे में विद्याराम 35 वर्ष, संजना 8, राकेश 10, सुऐब 12, आकाश 8, सचिन 7, रक्तार 5, रचना 10, लक्ष्मी 50 वर्ष, तहसीम 8, एहसान 10 वर्ष झुलसे गए हैं. स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने बताया, अधिकांश घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन इसरार (10) की हालत गंभीर होने पर उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

महराजगंज में पिता को बचाने दौड़ा बेटा, दोनों की मौत: ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के ग्रामसभा सुकरहर में शुक्रवार सुबह श्रीकांत यादव (57) घर के पीछे लगे हैंडपंप से जुड़े टुल्लू पंप को चालू कर नहाने लगे. इसी दौरान पानी में अचानक करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आकर तड़पने लगे. पास ही खड़े उनके बेटे संतोष यादव (23) ने यह दृश्य देखा तो वह पिता को बचाने दौड़ा. लेकिन, वह भी करंट की चपेट में आ गया. बाप-बेटे को करंट से तड़पता देख महिलाएं चीख-पुकार करने लगीं.

शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत बिजली की सप्लाई काटी. ग्रामीणों और परिजनों की मदद से दोनों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल ले जाया गया. लेकिन, वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पिता-पुत्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. श्रीकांत यादव की पत्नी कमलावती का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम छा गया और हर कोई इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है.

ये भी पढ़ेंः लखनऊ में सौतेले पिता ने दो नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, मां भी देती थी पति का साथ, आरोपी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARAJGANJ NEWSBAHRAICH NEWSUP NEWSFATHER SON DIED ELECTRIC SHOCKELECTRIC SHOCK

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.