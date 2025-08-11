जामताड़ा: जिले में करोड़ों रुपये खर्च करके बनाए गए विद्युत शवदाह गृह का उपयोग नहीं हो रहा है. नतीजा विद्युत शवदाह गृह, खंडहर में तब्दील हो रहा है. इसके प्रति न जनप्रतिनिधि संवेदनशील हैं और ना हीं प्रशासन.

लागत करोड़ों की लेकिन नहीं हुआ चालू

जामताड़ा में करोड़ों रुपये की लागत से अजय नदी के सतशाल घाट पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया गया था. इसका उद्देश्य यह था कि शवों के दाह संस्कार करने में परेशानी कोई नहीं हो और लकड़ी के लिए बेवजह लोगों को भटकना न पड़े. जिसके बाद विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी वह आज तक चालू नहीं हो पाया है. विद्युत शवदाह गृह का भवन देखरेख के अभाव में खंडहर में बदलता जा रहा है. आलम यह है कि भवन के चारों ओर झाड़ियां उग आई हैं. इसके साथ ही भवन की हालत जर्जर हो गई है.

स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

अजय नदी के किनारे सतसाल घाट पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है. लेकिन यहां शवों के दाह संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था तक नहीं है. स्थानीय लोग दाह संस्कार के लिए आसपास से लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं. लेकिन दाह संस्कार के लिए जिला प्रशासन ने लकड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं की है, जबकि विद्युत शवदाह गृह शुरू नहीं होने पर स्थानीय लोग इसे काफी दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं.

मुक्तिधाम में लकड़ी की व्यवस्था करें प्रशासन: स्थानीय

स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्युत शवदाह गृह चालू नहीं होने से, दाह संस्कार करने में परेशानी होती है. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि जब तक विद्युत शवदाह गृह चालू नहीं हो जाता, तब तक उचित दर पर प्रशासन मुक्तिधाम में लकड़ी की व्यवस्था करे.

करीब छह साल पहले हुआ था विद्युत शवदाह गृह का निर्माण

अजय नदी सतसाल घाट पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया गया है. नगर विकास विभाग ने जुडको द्वारा इस भवन का निर्माण कराया था ताकि जामताड़ा के लोगों को शव‌ के दाह संस्कार करने में होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके. लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है. विद्युत शवदाह गृह बनकर तो तैयार है लेकिन वह चालू नहीं है.

बंद पड़े विद्युत शवदाह गृह को चालू कराने की मांग चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने प्रशासन से की है. संजय अग्रवाल ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि विद्युत शवदाह गृह को आम जनता की सेवा के लिए शुरू करें.

डीडीसी ने दिया विद्युत शवदाह गृह को चालू कराने का भरोसा

दरअसल, करोड़ों की लागत से बने विद्युत शवदाह गृह के चालू नहीं होने पर उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार से संपर्क साधा गया तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई कर चालू कराने का भरोसा दिया है.

जामताड़ा में रहती है लकड़ी की समस्या

करोड़ों की लागत से बने इस विद्युत शवदाह गृह को चालू करने के लिए समाजसेवी और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल आगे आए हैं. उन्होंने सरकार और प्रशासन से इसे शीघ्र चालू करने की मांग करते हुए कहा कि जामताड़ा में लकड़ी की काफी समस्या है. लकड़ी की कमी के कारण दाह संस्कार करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

