दिल्ली में सड़क पर चलती इलेक्ट्रिक बस में लगी आग, बड़ा हादसा टला, सुरक्षा पर उठे सवाल

नई दिल्ली: राजधानी में रविवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब मजनू का टीला स्थित गुरुद्वारे के सामने सड़क पर चलती एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई. हादसे के वक्त बस में दर्जनों यात्री सवार थे. हालांकि चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया. उसने तुरंत बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिससे सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल गए. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस आग का गोला बन गई और धधकती लपटों में तब्दील हो गई. बताया गया कि बस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के बेड़े की थी और बुराड़ी डिपो से संचालित होती थी.

आग की लपटें काफी ऊपर तक उठीं, जिससे वहां मौजूद पेड़ में भी आग लगी. वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि बस पूरी तरह खाक हो गई. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, सही कारण का पता तकनीकी जांच के बाद ही लगेगा. हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बस के पूरी तरह जल जाने से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.