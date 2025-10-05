ETV Bharat / state

दिल्ली में सड़क पर चलती इलेक्ट्रिक बस में लगी आग, बड़ा हादसा टला, सुरक्षा पर उठे सवाल

दिल्ली में रविवार को एक डीटीसी बस में आग लग गई. हालांकि गनीमत रही की सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए.

इलेक्ट्रिक बस में लगी आग
इलेक्ट्रिक बस में लगी आग
ETV Bharat Delhi Team

Published : October 5, 2025

नई दिल्ली: राजधानी में रविवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब मजनू का टीला स्थित गुरुद्वारे के सामने सड़क पर चलती एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई. हादसे के वक्त बस में दर्जनों यात्री सवार थे. हालांकि चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया. उसने तुरंत बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिससे सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल गए. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस आग का गोला बन गई और धधकती लपटों में तब्दील हो गई. बताया गया कि बस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के बेड़े की थी और बुराड़ी डिपो से संचालित होती थी.

आग की लपटें काफी ऊपर तक उठीं, जिससे वहां मौजूद पेड़ में भी आग लगी. वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि बस पूरी तरह खाक हो गई. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, सही कारण का पता तकनीकी जांच के बाद ही लगेगा. हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बस के पूरी तरह जल जाने से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

चलती बस में लगी आग

मेंटेनेंस पर उठ रहे सवाल: डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के पदाधिकारी मनोज शर्मा ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है. उनका कहना है कि आए दिन इलेक्ट्रिक बसों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं. ये स्पष्ट रूप से मेंटेनेंस की लापरवाही को दर्शाता है. यह यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है. सरकार व परिवहन प्रशासन को इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच कर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों का है. अगर ऐसे हादसे लगातार होते रहे तो लोगों का भरोसा इलेक्ट्रिक परिवहन व्यवस्था पर से उठ जाएगा. इसलिए ये जरूरी है कि इन बसों को और सुरक्षित बनाया जाए.

