भोपाल/हैदराबाद: भाजपा और चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के "वोट चोरी" के आरोपों पर निशाना साधते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि चुनाव लोगों का दिल जीत कर जीते जाते हैं. यह बात कांग्रेस नेता को सीखने की जरूरत है. एक साक्षात्कार में, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है और देश से उसका सफाया हो रहा है. राहुल गांधी को बोलने से पहले सोचना चाहिए या अपनी याददाश्त ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए.
बोलने से पहले सोचें या याददाश्त बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा लें राहुल गांधी
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, "राहुल गांधी भूल जाते हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं जीताता, बल्कि लोगों का दिल जीतकर चुनाव जीते जाते हैं. राहुल पहले लोगों का दिल जीतना सीखें. आप सेना का अपमान करते हैं, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करते हैं, निमंत्रण के बावजूद आप राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल नहीं हुए. आप राष्ट्रीय गौरव की सभी बातों की अवहेलना करते हैं और (एक पार्टी के रूप में) चुनाव जीतने में असमर्थ हैं. कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है. बोलने से पहले सोचें या याददाश्त बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा लें."
जब मतदाता तय करते हैं कि किसे चुनना है तो कोई जनादेश नहीं चुरा सकता
उमा भारती ने आपातकाल का भी ज़िक्र किया और कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उनसे कहा था कि वह चुनावों में भारी जीत हासिल करेंगी, क्योंकि लोग डरे हुए हैं और उनका नियंत्रण है. उमा भारती ने आगे कहा, " लेकिन वह हार गईं. जब मतदाता तय करते हैं कि किसे चुनना है तो कोई जनादेश नहीं चुरा सकता... सारी शक्ति मतदाताओं के पास होती है."
बता दें राहुल गांधी भाजपा और चुनाव आयोग पर "वोट चोरी" के आरोप लगाते रहे हैं. चुनावी राज्य बिहार में 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान वह इन आरोपों को दोहरा रहे हैं. शुक्रवार को सिवान में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने राज्य में "वोट चोरी" नहीं होने देंगे. बिहार में अपनी जनसभाओं में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में हुई विसंगतियों से जुड़े अपने आरोपों का ज़िक्र करते रहे हैं.
बिहार में विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तरीके का किया है विरोध
राहुल गांधी ने आरोप लगाया, "यह शुरुआत है और जल्द ही देश भर में वोट चोरी का पर्दाफ़ाश हो जाएगा." बिहार में विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तरीके का विरोध किया है. भाजपा के कई अन्य नेताओं ने पहले भी राहुल गांधी पर उनके "वोट चोरी" के आरोपों को लेकर निशाना साधा है.
उमा भारती का राजनीतिक सफ़र काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाने और दिग्विजय सिंह के दस साल के शासन का अंत करने के बाद, उन्हें 2012 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. एक प्रमुख हिंदुत्व का नेता होने के बावजूद, उन्हें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए एक संभावित विघटनकारी के रूप में देखा गया.
हालाँकि, उन्होंने 2014 में झाँसी से संसदीय चुनाव जीता और नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनीं. 2017 में उनसे मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया गया, जिसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वह 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी.
जीतू पटवारी बिना जिम्मेदारी के कुछ भी बोलते हैं: उमा भारती
कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर तंज कसते हुए नेता उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अक्सर गैर-ज़िम्मेदाराना बयान देते हैं. जीतू पटवारी के "मध्य प्रदेश में महिलाएं ज़्यादा शराब पीती हैं" वाले बयान पर उमा भारती ने कहा कि वह अक्सर बिना सोचे-समझे ऐसे बयान दे देते हैं. कहा, "मुझे लगता है कि उन्हें (जीतू पटवारी) होश नहीं है कि वह क्या बोल रहे हैं.
कई आदिवासी इलाकों में शराब पीने वाले महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं
हमारे इलाके में एक बड़ा आदिवासी इलाका है जहाँ शराब पीने वाले महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं है. बल्कि वे जो पीते हैं वह ऑर्गेनिक होता है, महुआ के फल से बना होता है. मुझे नहीं पता कि उसमें मिलावट है या नहीं, लेकिन वे स्वस्थ हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी आदिवासी शराब पीने के बाद कोई अनैतिक काम नहीं करता, किसी लड़की को परेशान नहीं करता या कोई हिंसा नहीं करता."
उन्होंने आगे कहा, "शराब उनके खान-पान का हिस्सा है और शराब पीने वाले पुरुषों और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं है. लेकिन आप जो पी रहे हैं, वह आपके लिवर पर असर डाल रहा है, आपके दिमाग को खराब कर रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह क्या कह रहे हैं. मैं उनकी टिप्पणियों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि वह बिना सोचे-समझे कुछ भी कह देते हैं. मैंने उन्हें पहले भी इस बारे में बताया है." भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उनके छोटे भाई जैसे हैं और उन्होंने पटवारी से कई बार ज़िम्मेदारी से बोलने का आग्रह किया है.