प्रयागराज: आयकर भवन, इलाहाबाद में आयकर कर्मचारी महासंघ की इलाहाबाद शाखा का वर्ष 2025 का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. चुनाव प्रक्रिया की निगरानी चुनाव संयोजक संजय मेहता एवं प्रेक्षक प्रेम चंद द्वारा की गई. इसमें शाखा अध्यक्ष भगवान प्रसाद पटेल चुने गए हैं.

घोषित परिणाम इस प्रकार

शाखा अध्यक्ष – भगवान प्रसाद पटेल

शाखा उपाध्यक्ष – अजमत हुसैन

शाखा सचिव – श्रीयांक आनन्द

शाखा संयुक्त सचिव – विपिन कुमार मिश्रा

शाखा कोषाध्यक्ष – शैलेंद्र कुमार

चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद आयकर भवन के भूतल पर एक भव्य सभा आयोजित की गई. सभा का संचालन जोनल सचिव नागेन्द्र यादव ने किया. उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और पारदर्शिता पर जोर दिया. इस मौके पर पूर्व चुनाव संयोजक रघुलाल प्रजापति ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया. सभा को भगवान प्रसाद पटेल, श्रीयांक आनन्द, अजमत हुसैन, विपिन मिश्रा और शैलेंद्र कुमार आदि ने भी संबोधित किया और सदस्यों के विश्वास और समर्थन के प्रति आभार जताया.

सभा में बड़ी संख्या में कर्मचारीगण उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से एपी वर्षने, संदीप विश्वकर्मा, राहुल पांडेय, विकास रावत, विनीत, अभिषेक, अंकित मिश्रा, मलखान सिंह, अर्पित कौशल, नीरज यादव, देवेंद्र चौधरी, श्रीमती ममता चौधरी, श्रीमती संगीता कुमारी, श्रीमती गीता, विनीत आनन्द, वीरेन्द्र चतुर्वेदी, सूरज मिश्रा, बी.पी. यादव, आदिल, पुष्पराज, पुष्पांकर रुपेश, विष्णु श्रीमाली, नीरज पटेल, जावेद, इन्दू आदि शामिल रहे.

इस अवसर पर विभागीय कर्मचारी तिलक राज ने भी सभी विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए न्यायोचित कार्य करेंगे तथा उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करेंगे.

