Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

दिल्ली नगर निगम के 8 समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चुनाव संपन्न; AAP का जमकर हंगामा - MCD MANAGEMENT COMMITTEE ELECTIONS

दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2025 से 2026 के लिए वैधानिक और तदर्थ की 8 समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चुनाव कराया.

एससी कमेटी के चुनाव में AAP का जमकर हंगामा
एससी कमेटी के चुनाव में AAP का जमकर हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2025 at 8:53 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की तदर्थ समिति (अनुसूचित जाति का कल्याण एवं उनके कोटे का कार्यान्वयन) के चुनाव में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया. हंगामा की वजह से चुनाव कई बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन भारी हंगामा की वजह से चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है.

चुनाव में हंगामा को लेकर दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा ने तदर्थ समिति में दलितों की "एससी कमेटी" को 35 सदस्यों की जगह 21 सदस्यों की बना दी. भाजपा ने सत्ता के लालच में 14 दलित पार्षदों के अधिकार छीनने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस "एससी कमेटी" को असंवैधानिक तरीके से बना कर चुनाव कराने की कोशिश की. चुनाव के दौरान "आप" पार्टी के पार्षदों ने दलितों के अधिकारों के लिए एससी कमेटी का चुनाव रद्द कराया.

महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह (ETV Bharat)

दिल्ली के महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा तदर्थ समिति (अनुसूचित जाति का कल्याण एवं उनके कोटे का कार्यान्वयन) के चुनाव में अराजकता उत्पन्न करने के कारण समिति के चुनाव को स्थगित करना पड़ा.

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लगातार तदर्थ समिति (अनुसूचित जाति का कल्याण एवं उनके कोटे का कार्यान्वयन) के चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किया, बेल्ट पेपर्स को छीन लिया, मतदान बॉक्स को तोड़ने की कोशिश की और वहां उपस्थित सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की, जिसकी वजह से दो बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और उसके बाद जब दोबारा से चुनाव करवाने की कोशिश की गई तो फिर से आम आदमी पार्टी ने अराजकता की स्थिति पैदा की, जिसकी वजह से समिति के चुनाव को स्थगित करना पड़ा.

एससी कमेटी के चुनाव में AAP का जमकर हंगामा
एससी कमेटी के चुनाव में AAP का जमकर हंगामा (ETV Bharat)

महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ना संविधान को मानती है और ना ही किसी विधान को मानती है ये लोग हर बार इसी प्रकार से अराजकता फैलाने का काम करते हैं. उन्होंने आगे कहा, "जब आम आदमी पार्टी 2.5 वर्षों तक निगम की सत्ता में थी, तब उन्होंने विशेष समितियों और तदर्थ समितियों के गठन की अनुमति नहीं दी. अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम में है तो इन समितियों के चुनाव करवाए गए. आम आदमी पार्टी की नीति संविधान और नियमों के खिलाफ है. वे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं क्योंकि वे संविधान को मानने को तैयार नहीं हैं."

वहीं, चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों ने सभी 8 समितियां के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है. एससी कमेटी का चुनाव विपक्ष के हंगामा की वजह से नहीं हो पाया, इससे पहले खेल समिति का चुनाव भी बुधवार को नहीं हो पाया था.

शिक्षा समिति के अध्यक्ष वार्ड संख्या 64 से पार्षद योगेश वर्मा बनाए गए हैं जबकि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी वार्ड 127 से पार्षद अमित खर्खरी को दी गई है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र समिति का नेतृत्व वार्ड संख्या 04 के पार्षद योगेश करेंगे और वार्ड 125 की पार्षद शशि यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है. तदर्थ समितियों में पार्षद प्रमोद गुप्ता को पारिश्रमिक परियोजना समिति का अध्यक्ष और पार्षद रितेश सुजी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. लाइसेंसिंग एवं तहबाजारी समिति की कमान संजीव कुमार सिंह को सौंपी गई है और नीतू को उपाध्यक्ष चुना गया है.

ये भी पढ़ें :

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की तदर्थ समिति (अनुसूचित जाति का कल्याण एवं उनके कोटे का कार्यान्वयन) के चुनाव में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया. हंगामा की वजह से चुनाव कई बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन भारी हंगामा की वजह से चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है.

चुनाव में हंगामा को लेकर दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा ने तदर्थ समिति में दलितों की "एससी कमेटी" को 35 सदस्यों की जगह 21 सदस्यों की बना दी. भाजपा ने सत्ता के लालच में 14 दलित पार्षदों के अधिकार छीनने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस "एससी कमेटी" को असंवैधानिक तरीके से बना कर चुनाव कराने की कोशिश की. चुनाव के दौरान "आप" पार्टी के पार्षदों ने दलितों के अधिकारों के लिए एससी कमेटी का चुनाव रद्द कराया.

महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह (ETV Bharat)

दिल्ली के महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा तदर्थ समिति (अनुसूचित जाति का कल्याण एवं उनके कोटे का कार्यान्वयन) के चुनाव में अराजकता उत्पन्न करने के कारण समिति के चुनाव को स्थगित करना पड़ा.

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लगातार तदर्थ समिति (अनुसूचित जाति का कल्याण एवं उनके कोटे का कार्यान्वयन) के चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किया, बेल्ट पेपर्स को छीन लिया, मतदान बॉक्स को तोड़ने की कोशिश की और वहां उपस्थित सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की, जिसकी वजह से दो बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और उसके बाद जब दोबारा से चुनाव करवाने की कोशिश की गई तो फिर से आम आदमी पार्टी ने अराजकता की स्थिति पैदा की, जिसकी वजह से समिति के चुनाव को स्थगित करना पड़ा.

एससी कमेटी के चुनाव में AAP का जमकर हंगामा
एससी कमेटी के चुनाव में AAP का जमकर हंगामा (ETV Bharat)

महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ना संविधान को मानती है और ना ही किसी विधान को मानती है ये लोग हर बार इसी प्रकार से अराजकता फैलाने का काम करते हैं. उन्होंने आगे कहा, "जब आम आदमी पार्टी 2.5 वर्षों तक निगम की सत्ता में थी, तब उन्होंने विशेष समितियों और तदर्थ समितियों के गठन की अनुमति नहीं दी. अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम में है तो इन समितियों के चुनाव करवाए गए. आम आदमी पार्टी की नीति संविधान और नियमों के खिलाफ है. वे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं क्योंकि वे संविधान को मानने को तैयार नहीं हैं."

वहीं, चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों ने सभी 8 समितियां के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है. एससी कमेटी का चुनाव विपक्ष के हंगामा की वजह से नहीं हो पाया, इससे पहले खेल समिति का चुनाव भी बुधवार को नहीं हो पाया था.

शिक्षा समिति के अध्यक्ष वार्ड संख्या 64 से पार्षद योगेश वर्मा बनाए गए हैं जबकि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी वार्ड 127 से पार्षद अमित खर्खरी को दी गई है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र समिति का नेतृत्व वार्ड संख्या 04 के पार्षद योगेश करेंगे और वार्ड 125 की पार्षद शशि यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है. तदर्थ समितियों में पार्षद प्रमोद गुप्ता को पारिश्रमिक परियोजना समिति का अध्यक्ष और पार्षद रितेश सुजी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. लाइसेंसिंग एवं तहबाजारी समिति की कमान संजीव कुमार सिंह को सौंपी गई है और नीतू को उपाध्यक्ष चुना गया है.

ये भी पढ़ें :

For All Latest Updates

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHIENVIRONMENT MANAGEMENT COMMITTEEएमसीडी की पर्यावरण प्रबंधन कमेटीAAM AADMI PARTYMCD MANAGEMENT COMMITTEE ELECTIONS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

500 रुपये के नोट की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाले बुच विलमोर ने लिया रिटायरमेंट, 25 सालों तक की NASA की सर्विस

राहुल गांधी पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग ? कर्नाटक CEO ने सबूत के साथ शपथ पत्र मांगा

सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने और एडवांस जानकारी देने के लिए कदम उठा रही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.