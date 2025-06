ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में चुनाव है क्या! विवेक बंटी साहू, कमलनाथ के हाइपर हावभाव से शोर - CHHINDWARA CHUNAVI MAHAUL

लोग पूछ रहे फिर चुनाव हैं क्या? ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 4, 2025 at 7:14 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 8:23 AM IST 3 Min Read

छिन्दवाड़ा : भले ही अभी किसी तरह के चुनाव नहीं है और ना ही किसी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं लेकिन छिंदवाड़ा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. यहां पर चुनाव जैसा माहौल नजर आ रहा है. एक ओर भाजपा सांसद पदयात्रा कर खेत से लेकर गांव-गांव रुक रहे हैं तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ कांग्रेस की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं. किसान परिवारों के साथ विवेक बंटी साहू (Etv Bharat) सांसद विवेक बंटू साहू ने निकाली पदयात्रा, गांव में बिताई रात

