लखनऊ: भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत उत्तर प्रदेश के 121 राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन दलों ने वर्ष 2019 से 2024 तक आयोग द्वारा कराए गए किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया. आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) उत्तर प्रदेश, नवदीप रिणवा ने संबंधित दलों को नोटिस भेजते हुए 21 अगस्त 2025 तक जवाब देने को कहा है.
सीईओ कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दल के अध्यक्ष या महासचिव को शपथपत्र और सुसंगत अभिलेखों के साथ अपना पक्ष सीईओ कार्यालय में जमा कराना होगा. सुनवाई 2 और 3 सितंबर 2025 को कार्यालय में होगी, जहां दल के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रख सकेंगे.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा में प्रत्यावेदन न मिलने पर माना जाएगा कि दल के पास कहने के लिए कुछ नहीं है. ऐसे में दल का नाम राजनीतिक दलों की सूची से हटाने की संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा. नोटिस दलों के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है. सूची आयोग और सीईओ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.
गौरतलब है कि 9 अगस्त 2025 को भारत निर्वाचन आयोग पहले ही उत्तर प्रदेश के पते पर पंजीकृत 115 राजनीतिक दलों को सूची से हटा चुका है. इन दलों को आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर दिल्ली स्थित आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है.
