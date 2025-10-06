ETV Bharat / state

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में लागू हुई आचार संहिता, पुरुषों से ज्यादा हैं महिला वोटर, जानिए क्या है आयोग की तैयारी

घाटशिला उपचुनाव की घोषणा हो गई है. चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं.

Ghatshila by election
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: भारत निर्वाचन आयोग ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है. आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी जो 21 अक्टूबर तक चलेगी. 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 24 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे. 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा. वहीं 14 नवंबर को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा की जानकारी देते हुए कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. यहां 11 नवंबर को मतदान होगा जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)

घाटशिला में 300 बूथों पर 2,55,823 मतदाता करेंगे वोट

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 300 बूथों पर 2,55,823 मतदाता वोट करेंगे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, नामांकन शुरू होने से 10 दिन पहले तक मतदाता बन सकते हैं. इस चुनाव में 218 लोकेशन में 300 बूथ बनाए गए हैं. मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, जिसमें सभी बूथों पर अंदर बाहर कैमरा लगाए जायेंगे और केन्द्रीय बलों की तैनाती की जायेगी.

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कुल 4,456 मतदाता बढ़े थे, जिसमें 1,585 पुरुष एवं 2871 महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि है. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 2 सितम्बर को हुए मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में मतदाताओं की संख्या 2,51,367 थी जो बढ़कर 2,55,823 हो गई है. जिसमें पुरुष 1,24,899 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 1,30,921 है. इस तरह से इस क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के अपेक्षा अधिक है. इस विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी 2,735 वोटर और ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या 3 है.

यह भी पढ़ें:

घाटशिला उपचुनाव का शंखनाद, इस दिन डाले जाएंगे वोट, चुनाव आयोग ने कर दी घोषणा

Explainer: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित, जानिए क्या हैं राजनीतिक समीकरण?

Explainer: बिहार चुनाव से जुड़े पांच विवाद! इनको लेकर क्या है निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया? जानें

For All Latest Updates

TAGGED:

GHATSHILA ASSEMBLY SEATELECTION COMMISSIONBY ELECTION IN JHARKHANDघाटशिला उपचुनावGHATSHILA BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.