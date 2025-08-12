देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज (RUPPs) को डीलिस्ट कर दिया है. भारत निर्वाचन आयोग ने बीती 9 अगस्त को ही ये आदेश जारी किया था.

डीलिस्ट किए गए 6 दलों में वो दल शामिल हैं, जिन्होंने बीते 6 वर्षों से न तो चुनाव लड़ा हैं और न ही भौतिक सत्यापन में उनके कार्यालयों का कोई पता नहीं मिल पाया है. हालांकि चुनाव आयोग ने अभी डीलिस्ट किए गए 6 आरयूपीपी को एक मौका दिया है. यानी आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर ये दल अंतिम अपील कर अपनी बात रख सकते हैं.

ये दल किए गए डीलिस्ट

भारतीय जनक्रान्ति पार्टी, जनपद-देहरादून

हमारी जनमंच पार्टी, जनपद-देहरादून

मैदानी क्रान्ति दल,जनपद-देहरादून

प्रजा मण्डल पार्टी, जिला पौडी गढ़वाल

राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी जनपद हरिद्वार

राष्ट्रीय जन सहाय दल जनपद देहरादून

आयोग ने दूसरे चरण में 11 दलों को किया नोटिस जारी: इस 6 दलों को डीलिस्ट करने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण में उत्तराखंड 11 ऐसे पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो बीते 6 साल से निष्क्रिय है. ये सभी वे दल हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 से अब तक छह वर्षों में एक भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है. दलों को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 27 अगस्त 2025 तक का समय दिया है. आयोग के आदेशानुसार उत्तराखंड में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों में से 11 दल ऐसे हैं, जो आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. इन दलों की अंतिम डीलिस्टिंग का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा.

बता दें कि देश में राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय/राज्यीय/अमान्यता) का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है. भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस पूरे अभ्यास में राजनैतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण एवं चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है.

इन दलों को दिया गया नोटिस:

भारत कौमी दल, ग्राम लाठर देवा हुन, पोस्ट-झबरेड़ा, हरिद्वार, उत्तराखंड

भारत परिवार पार्टी, भारत हृदय आश्रम मौहल्ला करछा, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड

भारतीय मूलनिवासी समाज पार्टी, 77/129 भगत सिंह कॉलोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड

भारतीय सम्राट सुभाष सेना, ग्राम- अजीतपुर, पोस्ट-कनखल, लक्सर रोड, हरिद्वार, उत्तराखंड

भारतीय अन्तोदय पार्टी, 8 प्रीत विहार, फेज-2 इन्दिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून उत्तराखंड

भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी, एकता विहार, लेन न0-1 ग्राम सभा आमवाला तल्ला, पोस्ट कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखंड

गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट, शाही निवास, चन्द्रबनी, पो-मोहब्बेवाला, देहरादून उत्तराखंड

पीपल्स पार्टी, ए-23 सुभाष नगर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड

प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इण्डिया, मकान न0-33 मोहल्ला-बम्बघेरा, शहर एवं पोस्ट- रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड

सुराज सेवा दल, ग्राम-रमडी जसुआ, पो- फतेहपुर तहसील-हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड

उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी, सुशीला बर्थवाल निवास निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बायपास रोड, देहरादून, उत्तराखंड

