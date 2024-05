ETV Bharat / state

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग मुस्तैद, मॉनिटरिंग सेल के जरिये पांचों सीटों पर निगरानी - Voting In Bihar

Published : May 20, 2024, 8:25 AM IST | Updated : May 20, 2024, 8:34 AM IST

बिहार में वोटिंग ( ETV Bharat )

बिहार में वोटिंग (ETV Bharat) पटना: पांचवें चरण के चुनाव के लिए बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग जारी है. सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान चल रहा है, जिसे लेकर सारी तैयारी पूरी है. निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक तैयारी की है. राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में मॉनिटरिंग सेल के द्वारा सभी लोकसभा क्षेत्र की निगरानी की जा रही है. निष्पक्ष चुनाव के लिए खास तैयारी: पांचवें चरण में बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी है. इन 5 लोकसभा क्षेत्र में 95 लाख 11 हजार 186 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. जिसमें पुरुषों की संख्या 4999627, महिला मतदाताओं की संख्या 4511259 और ट्रांसजेंडर की संख्या 300 है. आज 9436 पोलिंग बूथ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. निष्पक्ष चुनाव को लेकर खास तैयारी की गई है, 27 मॉडल बूथ बनाए गए हैं. 4699 मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है. पांचवें चरण के चुनाव में 12267 VVPATS लगाए गए हैं. निर्वाचन आयोग का निर्देश: निर्वाचन आयोग ने 5वें चरण के चुनाव के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिया है. गर्मी को देखते हुए निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार छायादार जगह पर शेड की व्यवस्था होनी चाहिए. जिन मतदान केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां समियाना लगाया जाए ताकि मतदाताओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो. गर्मी को देखते हुए सभी मतदान बूथों पर पानी का व्यापक इंतजाम किया जाए. इसके अलावा मेडिकल किट की सुविधा भी उपलब्ध हो ताकि किसी मतदाता की तबीयत खराब होती है तो उसका प्राथमिक उपचार हो सके. बुजुर्ग और गर्भवती महिला मतदाताओं के लिए सुविधा: जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिया गया है कि मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाए ताकि गर्भवती महिला बुजुर्ग मतदाता एवं दिव्यांगों को किसी तरीके से परेशानी ना हो. निशुल्क वाहन की व्यवस्था की जाए ताकि 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं एवं गर्भवती महिला मतदाता को किसी तरीके की परेशानी नहीं झेलनी पड़े. निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को डोर टू डोर कैंपेन चलाने को कहा है, ताकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और इसके लिए जिला प्रशासन को जागरूक करें. सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 1932 पोलिंग स्टेशन: सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी एवं रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र है. जहां पर सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर करेंगे. सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 1947996 कुल मतदाताओं की संख्या है. जिसमे पुरुषों की संख्या 1027976, महिलाओं की संख्या 919945 है और ट्रांसजेंडर की आबादी 75 है. 1932 पोलिंग स्टेशन पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में कुल 1934980 मतदाता: मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें हरलाखी, बेनीपट्टी, विस्फी, मधुबनी, केवटी और जाले विधानसभा क्षेत्र है. जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1934980 है. पुरुष मतदाताओं की संख्या 1014411 है, महिला मतदाताओं की संख्या 920478 है और ट्रांसजेंडर की की संख्या 91 है. 1939 पोलिंग स्टेशन पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. सारण लोकसभा क्षेत्र में 854230 महिला मतदाता: सारण लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं, मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र इसमे शामिल है. यहां पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. सारण लोकसभा क्षेत्र की कुल मतदाताओं की संख्या 1795010 है. पुरुष मतदाताओं की संख्या 940771 है, महिला मतदाताओं की संख्या 854230 है और ट्रांसजेंडर की संख्या 9 है. 1776 पोलिंग स्टेशन पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 1869 पोलिंग स्टेशन: मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा आता हैं, जिसमें गायघाट, औराई, बोचहां, सकरा , कुढ़नी एवं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र है. यहां पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1866106 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 984490, महिला मतदाताओं की संख्या 881562 और ट्रांसजेंडर की संख्या 54 है. 1869 पोलिंग स्टेशन पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.



हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 71 ट्रांसजेंडर मतदाता: हाजीपुर लोकसभा में 6 विधानसभा आता है, जिसमें हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजा पाकर, राघोपुर, महनार विधानसभा क्षेत्र शामिल है. हाजीपुर लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1967094 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1031979 और महिला मतदाताओं की संख्या 935044 है. वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 71 है. 1920 पोलिंग स्टेशन पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.



कुल कितने प्रत्याशी: पांचवें चरण में बिहार की पांच सीटों पर जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर है. पांचवें चरण में कुल 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं. जिसमें 74 पुरुष और 6 महिला प्रत्याशी है. पांचवें चरण के मतदाताओं में 85 वर्ष से ऊपर और 100 वर्ष से ऊपर के भी मतदाता की संख्या काफी है. पीडब्लूडी मतदाताओं की संख्या 82975, 85 वर्ष से ऊपर मतदाताओं की संख्या 86702 और ओवर ऐज वोटर की संख्या 10 है. 100 वर्ष से ऊपर वोटरों की संख्या 3020 है, सर्विस वोटर की संख्या 18378 है, 18 से 19 वर्ष के वोटरों की संख्या 126154 है. 20 से 29 वर्ष के वोटरों की संख्या 19 लाख 87 हजार 622 है.

