ETV Bharat / state

भाजपा नेता तिवाड़ी की पार्टी सहित 9 दलों को चुनाव आयोग का नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब - ELECTION COMMISSION NOTICE

जयपुर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की भारत वाहिनी पार्टी सहित 9 पार्टियों को चुनाव आयोग रजिस्टर्ड सूची से बाहर करने जा रहा है. इन पार्टियों ने पिछले 6 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ा. आयोग ने सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए नोटिस जारी कर इन पार्टियों से 15 दिन में जवाब देने को कहा है. इसमें पूछा है कि क्या पार्टी ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी है या सीमित कर दी है. पार्टी ने पिछले 6 साल से एक भी चुनाव में भाग नहीं लिया.

पढ़ें: गहलोत ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा- कांग्रेस नेताओं के साथ किया गया व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण

आयोग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में लिखा कि Representation of the People Act, 1951 की धारा 29A के अंतर्गत अनेक राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया गया है. इससे उन्हें आयकर में छूट, चुनाव चिह्नों के लाभ, स्टार प्रचारकों का नामांकन इत्यादि सुविधाएं मिलती है. विगत वर्ष 2019 से कतिपय राजनीतिक दलों ने किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया. वे निष्क्रिय अवस्था में है. आयोग ने ऐसे निष्क्रिय राजनीतिक दलों से जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 15 दिन में अपना पक्ष रखने को कहा गया है. इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि समय पर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो इसे निष्क्रियता मानते हुए Representation of the People Act— 1951 की धारा 29A एवं संबंधित नियमों के अनुसार दल को पंजीकृत सूची से हटाने की कार्रवाई की जाएगी.