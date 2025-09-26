कुंदरकी उपचुनाव में आरोपों को चुनाव आयोग ने नकारा, कहा- 'मामला न्यायालय में विचाराधीन, नहीं करेंगे टिप्पणी'
सपा उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान ने उपचुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए दाखिल की है चुनाव याचिका.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 10:55 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान ने नवंबर 2024 में हुए 29-कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की है. उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर लिखा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लिहाजा इस उपचुनाव पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है.
चुनाव आयोग ने आगे लिखा है कि हालांकि, भारतीय चुनावी इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब एक ही क्षेत्र में कुछ महीनों के अंतराल पर हुए दो चुनावों में बिल्कुल अलग नतीजे सामने आए हों. उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र की 114-मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट पर नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 3.13 फीसदी वोट मिले थे, जबकि महज पांच महीने पहले इसी सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को चौंकाने वाले 96.7 फीसदी वोट हासिल हुए थे.
An Election Petition has been filed in Hon’ble Allahabad High Court by Mr Mohammad Rizwan, the candidate of Samajwadi Party in the bye-election held in November 2024 in 29-Kundarki Assembly Constituency. The matter is already sub-judice and hence no comments are being made… https://t.co/syvj1aCi3g— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) September 26, 2025
चुनाव आयोग ने यह भी लिखा है कि जहां तक मतदाता सूची का सवाल है, चुनाव आयोग स्पष्ट करता है कि किसी भी मतदाता की जाति या धर्म का रिकॉर्ड मतदाता सूची में नहीं रखा जाता. चुनाव आयोग ने लिखा है कि इसके अलावा, 29-कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से अब तक किसी भी मतदाता द्वारा धर्म के आधार पर नाम काटे जाने, जोड़े जाने या फॉर्म-6 ख़ारिज किए जाने की कोई शिकायत आयोग को प्राप्त नहीं हुई है.
बीजेपी प्रत्याशी ने दर्ज की थी जीत : बता दें कि कुंदरकी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने 1 लाख 44 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी. चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार उन्हें कुल 170371 वोट मिले थे. वहीं, उनके प्रतिद्विंदी मोहम्मद रिजवान महज 25580 वोट हासिल करने में सफल रहे थे. वहीं, 14201 वोट पाकर आजाद समाज पार्टी के चांद बाबू तीसरे स्थान पर रहे थे.
