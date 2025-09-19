ETV Bharat / state

यूपी में अब 121 राजनीतिक दल नहीं लड़ पाएंगे कोई चुनाव, निर्वाचन आयोग ने इसलिए मान्यता की रद्द

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी है.

Photo Credit: Election Commission of India
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा
Published : September 19, 2025 at 8:01 PM IST

लखनऊ: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश 19.09.2025 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी है, जिन्होंने वर्ष 2019 से लगातार छह वर्षों तक न तो विधानसभा और न ही लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा है.

उन्होंने बताया कि इन दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी एवं धारा 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 के प्राविधानों तथा चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ का अधिकार अब समाप्त हो गया है.

51 जिलों में 121 पार्टियां लिस्ट से बाहर: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस आदेश से क्षुब्ध कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के समक्ष अपील सबमिट कर सकता है. सूची से बाहर किए गए दलों की जानकारी जिलेवार सूची में उपलब्ध करा दी गई है. इनमें उत्तर प्रदेश राज्य के 51 जिलों के पंजीकृत पतों पर 121 पंजीकृत राजनीतिक दल शामिल हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हुई सुनवाई: इसके पहले 3 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के पते पर पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल जो विगत छह वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर रहे थे. उनके प्रतिनिधियों के साथ बुधवार दिनांक 03 सितंबर, 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सुनवाई की.

राजनीतिक दलों से मांगा गया था विवरण: उन्होंने प्रत्येक दल द्वारा पेश की गयी अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय विवरण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया. सभी दलों के मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या, वर्तमान पता और ईमेल की भी जांच की. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ऐसे दलों के प्रतिनिधियों को उनका प्रत्यावेदन, शपथपत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ सुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे.

