ETV Bharat / state

पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री के साथ सेल्फी लेकर की VIRAL, मतदान अधिकारी निलंबित - election commission action in up

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 22, 2024, 9:02 AM IST | Updated : May 22, 2024, 9:09 AM IST

ककक ( photo credit: etv bharat )

Last Updated : May 22, 2024, 9:09 AM IST