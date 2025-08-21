प्रयागराज: पूर्व सपा सांसद रेवती रमण सिंह को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति समीर जैन ने रेवती रमण सिंह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी सम्मन आदेश, चार्जशीट और पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है और याचिकाकर्ता से प्रति उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

वर्ष 2024 में पुलिस ने दर्ज की थी FIR: मामला 2024 के लोकसभा चुनाव का है. 25 मई, 2024 को प्रयागराज के करेली थाने में सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार राय ने रेवती रमण सिंह, उनके ड्राइवर चंद्रशेखर और 50 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

वोट डालने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप: आरोप था कि मतदान के दिन रेवती रमण सिंह अपनी गाड़ी से एक मतदान केंद्र के सामने आकर रुके और अपने समर्थकों के साथ वोट डालने के लिए लोगों को उकसाया. पुलिस के मौके पर पहुंचने पर समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की.

इस दौरान रेवती रमण सिंह की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था और तलाशी में तीन और झंडे मिले. पुलिस के मुताबिक, समर्थकों ने थाने का घेराव भी किया था. इसी घटना के बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 17एफ, 353, 188 और 147 समेत लोक प्रतिनिधित्व एक्ट और आपराधिक कानून (संशोधन) एक्ट की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

