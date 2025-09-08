ETV Bharat / state

मेवात की बुज़ुर्ग महिलाओं ने दिखाई मिसाल, बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किए गहने, पहुंचाई मदद

बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किए गहने ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 8, 2025 at 7:20 PM IST 2 Min Read

नूंह: जिले के तिलकपुरी गांव की 75 वर्षीय रहीमी ने अपनी चांदी की चूड़ी जो किसी गरीब लड़की की शादी के लिए बचाकर रखी थी, अब पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दीं. रहीमी ने भावुक होकर कहा, “मैं चाहती थी कि ये किसी बेटी को दूं, लेकिन अब लगता है कि पंजाब के लोग ज़्यादा जरूरतमंद हैं.” रहीमी खुद 1996 की बाढ़ झेल चुकी हैं और जानती हैं कि मुश्किल वक्त में मदद का क्या मतलब होता है. नुनेहरा की दादी-नानी: गहनों का सुनहरा दान गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह तक फैले मेवात क्षेत्र की बुज़ुर्ग महिलाएं राहत कार्यों में दिल खोलकर योगदान दे रही हैं. सोहना ब्लॉक के नुनेहरा गांव की 70 और 80 साल की महिलाओं ने लगभग 2 किलो चांदी और 20 ग्राम सोना यानी लगभग 5 लाख रुपये का दान बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दिया. गांव की 85 वर्षीय आसमीना ने कहा, “जैसे गहने बेटियों को दिए जाते हैं, वैसे ही इंसानियत के लिए भी देने चाहिए.” महिलाओं ने गहने, पेंशन और हस्तशिल्प दान कर पेश की मानवीय करूणा (Etv Bharat) गुदड़ी और रोट: हाथों का हुनर बना राहत