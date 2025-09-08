ETV Bharat / state

मेवात की बुज़ुर्ग महिलाओं ने दिखाई मिसाल, बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किए गहने, पहुंचाई मदद

मेवात की बुज़ुर्ग महिलाओं ने अपने गहने, पेंशन और हस्तशिल्प दान कर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवीय करुणा की मिसाल पेश की.

बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किए गहने
बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किए गहने (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2025 at 7:20 PM IST

नूंह: जिले के तिलकपुरी गांव की 75 वर्षीय रहीमी ने अपनी चांदी की चूड़ी जो किसी गरीब लड़की की शादी के लिए बचाकर रखी थी, अब पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दीं. रहीमी ने भावुक होकर कहा, “मैं चाहती थी कि ये किसी बेटी को दूं, लेकिन अब लगता है कि पंजाब के लोग ज़्यादा जरूरतमंद हैं.” रहीमी खुद 1996 की बाढ़ झेल चुकी हैं और जानती हैं कि मुश्किल वक्त में मदद का क्या मतलब होता है.

नुनेहरा की दादी-नानी: गहनों का सुनहरा दान

गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह तक फैले मेवात क्षेत्र की बुज़ुर्ग महिलाएं राहत कार्यों में दिल खोलकर योगदान दे रही हैं. सोहना ब्लॉक के नुनेहरा गांव की 70 और 80 साल की महिलाओं ने लगभग 2 किलो चांदी और 20 ग्राम सोना यानी लगभग 5 लाख रुपये का दान बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दिया. गांव की 85 वर्षीय आसमीना ने कहा, “जैसे गहने बेटियों को दिए जाते हैं, वैसे ही इंसानियत के लिए भी देने चाहिए.”

महिलाओं ने गहने, पेंशन और हस्तशिल्प दान कर पेश की मानवीय करूणा
महिलाओं ने गहने, पेंशन और हस्तशिल्प दान कर पेश की मानवीय करूणा (Etv Bharat)

गुदड़ी और रोट: हाथों का हुनर बना राहत

गहनों के अलावा महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर से भी मदद कर रही हैं. तिलकपुरी की 72 वर्षीय मेहराम ने कहा, “मेरे पास न गहना है, न पैसा, लेकिन मैं गुदड़ी बुनती हूं. ये बाढ़ के बाद ठंड में बच्चों को बचाएंगी.” हाथ से बनी गुदड़ी और रोट (हफ़्तों तक टिकने वाली सूखी रोटियां) गांव-गांव में तैयार की जा रही हैं और राहत ट्रकों के साथ भेजी जा रही हैं.

बाढ़ पीड़ितों के लिए अपना हुनर दान करती दादी
बाढ़ पीड़ितों के लिए अपना हुनर दान करती दादी (Etv Bharat)

सामूहिक सहयोग: पूरे मेवात की एकजुटता

बीते पांच दिनों से मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं और लोग – बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं और पुरुष – जो संभव है, वह लेकर राहत केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. अब तक 250 से ज्यादा ट्रक मेवात से पंजाब के लिए रवाना हो चुके हैं. राहत अभियान से जुड़े उमर परला और ज़फ़र असलम कहते हैं, “हम किसान हैं और जानते हैं कि जब खेत डूबते हैं, तो घर उजड़ते हैं.”

प्रशासन भी हुआ प्रेरित

नूंह के डिप्टी कमिश्नर अखिल पिलानी ने इस मानवीय प्रयास की सराहना की. उन्होंने कहा, “युवा राहत कार्यों का संचालन कर रहे हैं और मर्द-औरत सभी पूरे समर्पण से जुड़े हैं. प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी तरह की बाधा राहत सामग्री की आवाजाही में न आए.”

