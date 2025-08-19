नालंदा: बिहार के नालंदा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल यहां पर अंधविश्वास के चक्कर में कुछ लोगों ने घर में घुसकर वृद्ध महिला की आंख में गोली मार दी है. जिससे उसकी हालात नाजुक बनी हुई है. ये घटना पंडारक थाना क्षेत्र के छबीलातर गांव की है.

क्या कहते हैं परिजन: परिजनों के अनुसार बुजुर्ग महिला कई सालों से ओझा का कार्य कर रही थी. पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के बेटे की मौत ट्रेन से गिरकर हो गई थी. जिसके बाद से उन्हें शक है कि बुजुर्ग महिला ने ही उसे मौत के घाट उतारा है. संभवतः उसी बात को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है.

बिहार में बुजुर्ग महिला की आंख में मारी गोली (ETV Bharat)

बुजुर्ग को पटना किया गया रेफर: घटना के बाद परिजन बुजुर्ग महिला को उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने वृद्ध महिला को प्राथमिक उपचार किया. इसके बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया.

''अभी घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है कि क्यों और किसने वृद्ध महिला को गोली मारी है. वृद्ध महिला साबरी देवी की एक आंख में गोली मारी गई है. महिला की हालत चिंताजनक है, जिससे हमने पहले उसका इलाज कराना उचित समझा. इसके बाद पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है और छानबीन में जुट गई है''. - ललित विजय, पंडारक थानाध्यक्ष

बिहार में भूतों का लगता है मेला: बता दें कि बिहार में कई जगहों पर भूतों का मेला भी लगता है, जहां भूत-प्रेतों का दरबार सजता है. इसी बीच ओझा महिला- पुरुष में आए भूतों को उतारने का काम करते हैं.

गया में बुजुर्ग का अपहरण कर हत्या: इससे पहले गया के टनकुप्पा थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय बुजुर्ग का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद शव को आरोपियों ने खेत में दफना दिया था. पुलिस ने मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

