नैनीताल: मल्लीताल के मोहन चौराहे में ओल्ड लंदन हाउस भवन में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. आग लगने से घर पूरी तरह जलकर राख हो गया. स्थानीय लोगों ने घर में आग लगने की सूचना पुलिस को दी. आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. इस दौरान घर में लगी आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की जलकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर में मां और बेटा रहते थे. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

घर में आग लगने से बुजुर्ग महिला की मौत: नैनीताल में उस समय हड़कंप मच गया, जब मोहन चौराहे में लकड़ी के बने घर में आग लग गई. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे रहे. आग पर काबू पाने के बाद दमकल कर्मियों और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला के शव को घर से बाहर निकाला. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा.

आग लगने से घर जलकर हुआ राख: आईजी रिद्धि अग्रवाल ने बताया जिस घर में आग लगी वह लकड़ी से बना पुराना घर था. जिसमें आग तेजी से लगी, इसके बावजूद भी दमकल और पुलिस ने तत्परता से आग को फैलने से रोका. अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की दुकानें भी चपेट में आ सकती थी. पुलिस एसडीआरएफ दमकल और एनडीआरएफ की टीम समेत स्थानीय लोगों द्वारा करीब 4 घंटे में आग पर काबू पाया. जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने से घर व सारा सामान जलकर राख हो गया. वहीं आग की चपेट में आने से 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला शानो देवी की दर्दनाक मौत हो गई.

दमकल विभाग ने बमुश्किल पाया आग पर काबू: घर में लगी आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग को भी आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा. दमकल कर्मियों ने सक्रियता दिखाते हुए करीब करीब चार घंटे बाद आग पर काबू पाया. जिसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली. बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना रात लगभग 10 बजे की है. वहीं प्रथम दृष्टया में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

ऐसे बची बेटे की जान: जिस घर में आग लगी उस घर में सिर्फ मां और बेटा रहते थे. बताया जा रहा है कि जिस वक्त घर में आग लगी बेटा घर से बाहर था, जिस कारण उसकी जान बच गई और बुजुर्ग महिला आग की चपेट में आ गई.

मकान के ग्राउंड फ्लोर में कई दुकानें : जिस घर में आग लगी वह नैनीताल के पुराने भवनों में से एक है. जिसके ग्राउंड फ्लोर पर करीब दर्जन भर से अधिक दुकानें और रेस्टोरेंट हैं. घर में आग लगने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया. सभी लोगों ने अपनी-अपनी दुकान तत्काल खाली की. हालांकि आग दुकान तक नहीं पहुंची है.

मौके पर डटी रही आईजी ऋद्धिम अग्रवाल: नैनीताल में देर रात घर में लगी आग के बाद आईजी ऋद्धिम अग्रवाल भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम के दौरान खुद भी जुटी रही. आईजी ने कहा आग लगने की सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी. घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत की पुष्टि हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अन्य जगहों से भी बुलाई गई दमकल गाड़ियां: मामले पर नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने कहा कि घर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद नैनीताल पुलिस व दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. हल्द्वानी, रामनगर और उधम सिंह नगर समेत अन्य स्थानों से दमकल की गाड़ियों को नैनीताल बुलाया गया. साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी मौके पर मौजूद रही. संयुक्त टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया.

