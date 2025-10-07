ललितपुर में बुजुर्ग महिला ने की आत्महत्या; जमीन पर कब्जे को लेकर लगाई थी गुहार, पति बोला- ब्याज समेत पूरा पैसा किया वापस
महरौनी कोतवाली प्रभारी ने बताया कि चार युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 7:05 PM IST
ललितपुर : जिले की कोतवाली महरौनी के ग्राम पठा विजयपुरा की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने सूदखोरों से परेशान होकर मंगलवार को आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. महरौनी कोतवाली प्रभारी ने बताया कि चार युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
80 हजार रुपये लिये थे उधार : पति हरिदयाल ने बताया कि कोतवाली महरौनी के ग्राम पठा विजयपुरा निवासी पत्नी जगरानी कुशवाहा (80) को साथ में ले जाकर एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई थी. पति का आरोप है कि गांव के ही एक सूदखोर ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है. हरिदयाल ने बताया कि उन्होंने गांव के रहने वाले हरिशंकर सोनी से 80 हजार रुपये उधार लिये थे. जिसके बाद उन्होंने मय ब्याज के धनराशि लौटा दी थी. इसके बाद भी आरोपी ने कब्जा नहीं छोड़ा. जिसके बाद बुजुर्ग महिला व उसके पति ने उच्चाधिकारियों से मिलकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी. बुजुर्ग दंपती ने एक शिकायती पत्र भी सौंपा था. जिसके बाद मंगलवार को बुजुर्ग महिला ने आत्महत्या कर ली.
उपजिलाधिकारी महरौनी ने बताया कि बुजुर्ग दंपति ने सोमवार को शिकायत दी थी. मंगलवार को कोतवाली महरौनी में सुनवाई के लिए बुलाया था, लेकिन सूचना मिली महिला ने आत्महत्या कर ली है. इस मामले की जांच की जा रही है कार्रवाई की जाएगी.
महरौनी कोतवाली प्रभारी राजा दिनेश सिंह ने बताया कि महिला की आत्महत्या के मामले में चार युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. आगे की विवेचना की जा रही है.
