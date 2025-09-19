ETV Bharat / state

पेंशन के लिए भटक रहे बुजुर्ग, तंगहाली में बीत रहा जीवन,अफसर बोले नहीं रोकी गई राशि

पेंशन के लिए भटक रहे हैं बुजुर्ग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कई दिनों से पेंशन नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है.पंचायत उल्टी सीधी बात कहकर घुमाता है. हमारे पास अपनी दवाई तक खरीदने के पैसे नहीं हैं. सरकारी राशन दुकान से चावल मिलता है. उस आधे चावल को बेचकर गुजारा करना पड़ता है - बहुरा बाई, पेंशन हितग्राही

ग्राम पंचायत के लगा रहे हैं चक्कर : पेंशन की खातिर बुजुर्ग जब ग्राम पंचायत जाते हैं तो उन्हें पेंशन जल्द मिलने का भरोसा दिलाया जाता है. वहीं जब इस बारे में सरपंच से बात की गई तो उन्होंने पंचायत के खाते में पैसा नहीं आने की जानकारी दी. वहीं जो लोग पेंशन के लिए भटक रहे हैं उनका कहना है कि पेंशन की राशि नहीं आने से उन्हें आर्थिक तौर पर परेशानी हो रही है.

महासमुंद : महासमुंद के ग्राम पंचायत में 35 बुजुर्ग पेंशन के लिए भटक रहे हैं.इन बुजुर्गों के खाते में पिछले 8 महीने से पेंशन की राशि नहीं आई है. वृद्धजनों की माने तो इन्हें आखिरी बार पेंशन फरवरी 2025 में मिली थी.इसके बाद ना तो खाते में पैसा आया और ना ही पेंशन को लेकर किसी तरह की सूचना. बुजुर्गों की माने तो जब भी वो ग्राम पंचायत में अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है.

पेंशन के लिए भटक रहे बुजुर्ग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है.कभी डिबीटी कराओ कहकर या कभी पैसा नहीं आया है कहकर हमें घुमा देते हैं. अगर लिस्ट में 4 महीने का पेंशन स्वीकृत हुआ होता है तो सिर्फ 2 महीने का ही दिया जाता है. अब तो कई महीनों से हमें पेंशन नहीं मिला है. क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है -गुड्डी चावला,पेंशन हितग्राही

वही मामले पर समाज कल्याण विभाग की अधिकारी संगीता सिंह ने बुजुर्गों को नियमित रुप से पेंशन जारी होने की बात कही है. संगीता सिंह ने कहा कि जितने भी बुजुर्ग हमारे पास पंजीकृत हैं उनमें से सिर्फ जिनके खातों में डीबीटी सेवा नहीं हैं,उनका ही पैसा जारी नहीं हो सका है.

ग्राम पंचायत झाड़ रहा है पल्ला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सभी लोगों को नियमित रुप से पैसा जा रहा है.इसमें किसी भी तरह की हमारी ओर से देरी नहीं होती है.जो नॉन डीबीटी हितग्राही होते हैं,उनका पैसा सीईओ या जनपद सीईओ के खाते में भेज दिया जाता है. ताकि हितग्राहियों को समयानुसार भुगतान कर दिया जाए- संगीता सिंह, अधिकारी, समाज कल्याण विभाग

जांच करवाकर करवाएंगे अवगत : समाज कल्याण विभाग की अफसर संगीता सिंह ने कहा कि मार्च तक की पेंशन जारी हो चुकी है.लेकिन यदि कुछ हितग्राहियों को पेंशन नहीं मिली है तो इसकी जांच करवाकर उनकी मदद की जाएगी.



आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने साफ किया कि उनके जिले में किसी भी तरह की पेंशन नहीं रोकी गई है.अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि झलप ग्राम पंचायत के जो 35 बुजुर्ग अपने पेंशन की राशि का इंतजार कर रहे हैं,उनका हक आखिर कहां पर रोका गया है.



