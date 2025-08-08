Essay Contest 2025

अपनों ने मुंह फेरा; बहू ने सास-ससुर को निकाला, रिश्तेदार ने संपत्ति हड़पी तो वृद्धाश्रम बना सहारा - OLD AGE HOMES

गोरखपुर के वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग महिला-पुरुषों की ऐसी ही दर्द भरी दास्तां है, फिर भी वह अपने बच्चों का भला ही चाह रहे

वृद्धाश्रम में भोजन करतीं महिलाएं. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 8:50 PM IST

गोरखपुरः जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी. बिना थके, बिना सोचे-समझे दिन-रात मेहनत कर अपने बच्चों की परवरिश, पढ़ाई और खुशियां पूरा करते रहे. बच्चे जब बड़े हुए और अपने पैरों पर खड़े हुए तो सोचा चलो अब जिंदगी चैन से कटेगी और बच्चे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन यह सिर्फ सपना बनकर रह गया. ऐसी ही कहानी हर उस बुजुर्ग की है, जो अपना आखिरी वक्त किसी वृद्धाश्रम में काट रहे हैं. गोरखपुर के बड़गो स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों की भी यही कहानी है.

बहू की प्रताड़ना से बुजुर्ग दंपत्ति घर छोड़ने को हुए मजबूरः बेटा विदेश में है और बहू, अपने सास- ससुर का इलाज कराने से इस कदर तंग आ गई कि उसने उन्हें घर से निकालकर वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर कर दिया. मती चौरसिया और उनके पति मुरारी चौरसिया की यही पीड़ा है. बेटा वीजा न मिलने से विदेश से घर नहीं लौट पा रहा और मां-बाप वृद्धाश्रम में जीवन काट रहे हैं. हालांकि वह यहां सुकून से हैं, क्योंकि बहू की प्रताड़ना से मुक्त हैं. लेकिन इस बात का दुख है कि उनका बेटा पास में होता तो शायद उनकी बहू मनमानी करके उन्हें घर से वृद्धा आश्रम जाने के लिए मजबूर नहीं कर पाती.

वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का रक्षा बंधन पर छलका दर्द. (ETV Bharat)

बहू के पास नहीं जाना चाहती मतीः मती कहती हैं कि वह अपने बहू के पास जाना भी नहीं चाहती. क्योंकि आंख का ऑपरेशन जिला अस्पताल में कराने के लिए जब बहू लेकर गई और फिर सेवा सत्कार में जो उसे परेशानी हुई, उससे वह तंग आकर हमें और पति को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद उन्हें शहर के बड़गो स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ओल्ड एज होम में जगह मिली. यहां पर करीब 55 महिलाएं और 52 पुरुष रहते हैं.

वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप कर दवाई देते चिकित्सक.
वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप कर दवाई देते चिकित्सक. (Etv Bharat)

भगवान न करे बेटे-बहू को ये दिन देखने पड़ेः ओल्ड एज होम में रह रहे अधिकतर बुजुर्ग कहीं न कहीं अपने परिवार के बेटा, बहू और अन्य परिस्थितियों से जूझने के बाद ही यहां रह रहे हैं. रक्षाबंधन के पर्व से एक दिन पहले इनके बीच समाज से जुड़े कुछ लोग मिठाई और रक्षाबंधन लेकर जब पहुंचते हैं तो अपनों के बीच पहुंचने का इनका जो दर्द है वह आंखों से आंसू बनकर सामने आता है. बुजुर्गों ने कहा कि हमारा जीवन तो ऐसे कट जाएगा लेकिन ईश्वर न करें जिन बेटा-बहू ने उन्हें यहां पहुंचने को मजबूर किया उन्हें ऐसी हालात का सामना करना पड़े.

आपबीती बताते भावुक हो गईं वृद्ध महिला.
आपबीती बताते भावुक हो गईं वृद्ध महिला. (ETV Bharat)

रिश्तेदार ने संपत्ति हड़प कर घर से निकालाः इस ओल्ड एज होम में शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी किरोड़ी मल के परिवार की 80 वर्षीय महिला सरिता गोयल और उनके पति अपना जीवन गुजर बसर कर रही हैं. सरिता गोयल ने बताया कि उनकी जो संपत्ति को उनके करीबी रिश्तेदार ने उन्हें झांसे में लेकर अपने नाम करा लिया. जब कोई संपत्ति उनके पास नहीं बची तो वह घर से बेदखल कर दी गईं. उनका एक बेटा भी है जो 52 वर्ष का है और शादीशुदा नहीं है. वह धर्म कार्य क्षेत्र में आगे निकल गया. ऐसे में संपत्ति को गवाने के बाद सरिता गोयल और उनके पति को यह वृद्ध आश्रम ही शरण दिए हुए है.

मायके-ससुराल वाले कोई नहीं पूछताः जिन्होंने सरिता गोयल की संपत्ति को अपने नाम कराया, उनके खिलाफ यह मुकदमा और पैरवी भी करने की स्थिति में नहीं हैं. मन, शरीर सबसे सरिता गोयल टूट चुकी हैं. उनके आंख से बात करते-करते आंसू निकलते हैं. इसके साथ ही वह यह भी कहती हैं कि यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि कम से कम एक घर छूटा तो दूसरा घर उन्हें सहारा दे रहा है. वह मूल रूप से बिहार की बेटी हैं. रक्षाबंधन जैसा पर्व उन्हें भी याद आता है लेकिन ससुराल और मायके से अब कोई पूछने ही नहीं आता. इसलिए ऐसे पर्व पर अब अपनों के लिए उन्हें कोई दर्द भी बहुत नहीं सताता.

दो वक्त की रोटी भी समय से नहीं मिलती थीः आश्रम में रह रहीं सरस्वती देवी का तो भरा पूरा परिवार है. उनके पास तीन बेटे हैं और पोते- पोती भी हैं. लेकिन उनके तीनों बेटे शराब के ऐसे आदि हैं कि सुबह हो या शाम मारपीट, गाली-गलौज करते रहते हैं कि उस घर में रहने का मन ही नहीं करता. सरस्वती देवी कहती हैं कि बेटा -बहू के आपसी टकराहट में उनका और उनके पति को दो वक्त की रोटी भी समय से नहीं मिलती. ऐसे में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ अपने बच्चों के हवाले कर कर वृद्ध आश्रम का सहारा ले लिया. यहां खुशी-खुशी जीवन बिता रही हैं. अपने साथ की महिलाओं के दुख दर्द के बीच बैठकर एक दूसरे का दुख भी बांटती हैं. उन्हें तनिक भी नहीं पीड़ा है कि वह अपने परिवार से दूर हैं. क्योंकि परिवार के लोग उन्हें परिवार के मुखिया के रूप में लेते ही नहीं थे.

हर इच्छा की जाती है पूरीः ओल्ड एज होम के संचालक राम सिंह ने बताया कि उनके आश्रम की निगरानी समाज कल्याण विभाग करता है. आश्रम में रहने वाले महिला-पुरुषों की जो भी आवश्यकता है, उसे पूरी करने का वह पूरा प्रयास करते हैं. समय-समय पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होता है. होली, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन या फिर मतदान जैसे भी अवसर पर यहां रहने वाले लोगों की इच्छा को पूरी किया जाता है. जो भी अपने भाई के घर जाकर रक्षाबंधन बांधना चाहती हैं, उन्हें यहां से किराया दिया जाता है. मतदान के दिन भी ऐसे लोग मतदान के लिए जाते हैं. होली में आपस में रंग गुलाल खेल कर अपना दुख दर्द बांट लेते हैं.

