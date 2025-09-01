लखनऊ: महानगर स्थित भाऊराव देवरस अस्पताल की तीसरी मंजिल से बुजुर्ग मरीज कूद गया. मरीज की गिरने की आवाज से अस्पताल में हड़कंप मच गया. गंभीर अवस्था में मरीज को इमरजेंसी में लाया गया. वहां डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया. घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर जांच की. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी. कर्मचारियों से मरीज के बारे में जानकारी हासिल की.

बुजुर्ग के पास एड्रायड फोन नहीं था: ओल्ड महानगर निवासी सुखदेव सिंह (83 वर्ष) सोमवार को भाऊराव देवरस अस्पताल पहुंचे. बताया जा रहा है कि मरीज ने कर्मचारी से ओपीडी में पर्चा बनाने के लिए कहा. कर्मचारी ने बताया कि आभा ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करिए. तभी ओपीडी पंजीकरण हो सकेगा. बुजुर्ग ने कहा कि एड्रायड फोन उनके पास नहीं है. इतना कहते हुए बुजुर्ग लाइन से बाहर हो गए. दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल के पिछले हिस्से में किसी के गिरने की आवाज आई.

कर्मचारियों ने 112 पर फोन करके पुलिस बुलायी: अस्पताल के पिछले हिस्से में अबर्न हेल्थ पोस्ट सेंटर का संचालन हो रहा है. आनन-फानन हेल्थ पोस्ट सेंटर के संचालक खून से लथपथ अवस्था में बुजुर्ग को लेकर इमरजेंसी में पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया. अस्पताल प्रशासन ने 112 पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी.

सुसाइड की वजह जानने की कोशिश कर रही पुलिस: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही बुजुर्ग अस्पताल के मुख्य रास्ते या फिर अबर्न हेल्थ पोस्ट सेंटर की तरफ से छत पर गए. सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने कहा कि यह घटना दोपहर की है. इस मामले की पुलिस जांच कर रही है कि आखिर बुजुर्ग ने ऐसा क्यों किया. वह अस्पताल में दिखाने के लिए आए थे. उन्होंने पर्चा बनवाया था.

