अमेरा में बुजुर्ग की हत्या, घर के अंदर हुई वारदात, घटना की जांच में जुटी पुलिस - ELDERLY MURDERED

अमेरा में सब्जी बेचने वाले बुजुर्ग की हत्या की गई है.

Elderly murdered inside house
अमेरा में बुजुर्ग की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 7:01 PM IST

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम अमेरा में सब्जी बेचकर जीवनयापन करने वाले 50 वर्षीय पुरुषोत्तम यादव की घर में हत्या कर दी गई. दोपहर के वक्त जब स्कूल से लंच करने घर आई पोती ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दादा जमीन पर खून में लथपथ पड़े हैं.


पोती ने परिजनों को दी जानकारी :पोती राधिका ने बताया कि वो सुबह 10 बजे स्कूल के लिए निकल गयी थी. इसके बाद 12 बजे घर वापस लौटी तो दरवाजा खुला हुआ था. अंदर जाकर देखा तो दादा का शव जमीन पर पड़ा था.आसपास खून फैला हुआ था. इसके बाद चाची के घर जाकर अपने परिजनों को सूचना दी.

अमेरा में बुजुर्ग की हत्या, घर के अंदर हुई वारदात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम :
सूचना मिलते ही पलारी पुलिस मौके पर पहुंची और घर की घेराबंदी की.फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाना शुरू किया.शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या घर के अंदर ही की गई है.हमलावर ने काफी नजदीक से वार किया है.ग्रामीणों से बातचीत में सामने आया कि मृतक का व्यक्तित्व शांत स्वभाव का था. किसी से कोई लड़ाई झगड़ा और बहस नहीं हुई थी.

पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच : फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड के हर एंगल से जांच कर रही है. घटना के बाद ग्राम अमेरा में दहशत और सन्नाटा पसरा है. ग्रामीणों के मुताबिक, पुरुषोत्तम यादव मिलनसार और मेहनती व्यक्ति थे. गांव में उनकी किसी से दुश्मनी की जानकारी नहीं है.

हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं.फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम के बाद मौत का सही कारण और समय स्पष्ट हो जाएगा. परिजन और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है- हेमंत पटेल,पलारी थाना प्रभारी

दो पोतियों के साथ रहते था मृतक : पुरुषोत्तम यादव अपनी दो पोतियों राधिका और अरवी के साथ ग्राम अमेरा में रहते थे.पत्नी का निधन पहले ही हो चुका था. बेटा दुलार यादव रायपुर में मजदूरी करता है जो घटना के वक्त वहीं पर था. परिवार का खर्च पुरुषोत्तम यादव सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे.

