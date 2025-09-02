धमतरी : धमतरी में लूट के दौरान बुजुर्ग की हत्या कर दी गई.बुजुर्ग का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने लूट का विरोध किया और शोर मचा दिया.बस फिर क्या था बदमाशों ने लूट के बाद बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है. धमतरी में लगातार हो रहे हत्या की वारदातों से कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं.

कहां हुई वारदात ?: हत्या की वारदात अर्जुनी थाना क्षेत्र के भानपुरी में हुई है.जहां 65 साल के कृत राम साहू अपनी पत्नी रश्मि साहू के साथ घर में अकेले रहते थे. दोनों ने ऊपर का कमरा किराये पर दे रखा था. सोमवार आधी रात को तीन नकाबपोश बुजुर्ग दंपती के घर में घुसे.इस दौरान बदमाशों नेसोने चांदी और नकदी समेत मोबाइल लूट लिया.

शोर मचाने के कारण हत्या : पुलिस के मुताबिक जब बुजुर्ग ने लूट के बाद शोर मचाया तो बदमाशों ने गाय कोठी के पास रखे धारदार हथियार से कृत राम साहू पर वार कर दिया.जिससे कृत राम साहू को गंभीर चोट आई. ज्यादा खून बह जाने के कारण कृत राम साहू की मौत हो गई. कृत राम साहू के कमर और कूल्हे में वार के निशान हैं. इस घटना की सूचना लगते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर फॉरेंसिक जांच टीम, डॉग स्क्वॉड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया. खुद धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार भी मौके पर मौजूद थे.

मृतक कृतराम साहू की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अर्जुनी थाना क्षेत्र के भानपुरी गांव में बुजुर्ग दंपती रहते हैं. कल रात में प्रथम दृष्टिया जो समझ में आ रहा है. करीब डेढ़ बजे के आसपास तीन लड़के लूटपाट की नीयत से घुसे और लूटपाट की है. संभवत रजिस्टेंस मिला है तो बुजुर्ग की हत्या हो गई है. मौके पर डॉग स्क्वाड, एफएसएल, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम पहुंची हुई है कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं. प्रयास रहेगा कि इसे जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा - सूरज सिंह परिहार,एसपी

लूट के बाद बुजुर्ग की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



वहीं ग्रामीण भोमेश साहू ने बताया कि बुजुर्ग दंपति की एक बेटी थी जो शादी के बाद बाहर रहती है. घर पर दो ही लोग रहते हैं. साथ ही ऊपर के मकान को किराए पर दिया गया है. हमारे जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम रात को 3 बजे पहुंच गई थी. घटना कितने समय की है यह जानकारी नहीं है. हम सुबह उठे तब घटना की जानकारी लगी. एसपी ने बताया कि 6 से 7 ग्राम के सोने के इयरिंग, 10 तोला करीब चांदी के पायल,एक मोबाइल और 5 हजार रुपए नकद की लूट की गई है.

बुजुर्ग ने की थी महिला की हत्या : आपको बता दें कि 23 अगस्त को हस्दा ग्राम में 30 साल की महिला की हत्या कर दी गई थी. सूचना पर करेली बड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी 67 साल का बुजुर्ग है.जिसका महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था.

30 साल की प्रेमिका को 67 साल के बुजुर्ग ने उतारा मौत के घाट

पत्नी की बेवफाई के शक में पति बना हैवान, गला रेतकर हत्या, बाइक में ले जाकर शव शिवनाथ नदी में फेंका

दुर्ग के चंगोरी में हुई हत्या का खुलासा, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा