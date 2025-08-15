ETV Bharat / state

बदायूं में बुजुर्ग मां और बेटी की चाकू मारकर हत्या; बाहर सो रहे मौसेरे भाई पर भी हमला - BADAUN NEWS

एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह का कहना है, कि ग्राम वीरमपुर में मां और बेटी एक नया मकान बनाकर रहती थीं.

बदायूं में बुजुर्ग मां और बेटी चाकू मारकर हत्या.
बदायूं में बुजुर्ग मां और बेटी चाकू मारकर हत्या.t (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 12:34 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 1:11 PM IST

बदायूं: घर में सो रही बुजुर्ग मां और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घर के बाहर सो रहे मौसेरे भाई के हाथ पर भी चाकू से हमला करके हत्यारे फरार हो गए. हत्या की सूचना पर जिले के सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने जांच की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. यह घटना बदायूं जिले के दातागंज थाना क्षेत्र में गांव वीरमपुर की है.

जानकारी के मुताबिक, वीरमपुर गांव में मां और बेटी अपने नवनिर्मित मकान में सो रही थीं. देर रात उनकी चाकूओं से गोद कर हत्या कर दी गई. अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी जमीन बेची थी. इसका पैसा भी मिला था. जमीन को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था. मृतका के मौसेरे भाई के हाथ मे भी चाकू लगा है, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है. फिलहाल, मौसेरे भाई का इलाज चल रहा है.

मौसेरे भाई के मुताबिक वह दारू पीकर बाहर सो रहा था. नशा ज्यादा होने की वजह से शोर सुन कर भागा और गेट खटखटाया. बड़ी मुश्किल से गेट खुला. हत्यारे को पकड़ा तो उसने चाकू मार दिया और भाग गया. भागने वाला व्यक्ति काले रंग का अंगोछा बांधे हुए था.

मृतका के बेटे का कहना है, कि हम लोग पुराने मकान में रहते हैं. हमारी बुजुर्ग मां और विधवा बहन नए मकान में रहते थे. हमारे मौसेरे भाई ने रात 3 बजे फोन किया और बताया कि हमको किसी ने चाकू मार दिया है. हम भागकर आए तो अपने घर में देखा कि उसका ताला टूटा हुआ है. हमारी बहन और मां के शव अंदर पड़े हुए थे. उन्हें हत्यारे ने बहुत ही बेरहमी से मारा है.

एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह का कहना है, कि ग्राम वीरमपुर में मां और बेटी एक नया मकान बनाकर रहती थीं. उनकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतका के बेटे ने बताया है, कि अभी कुछ दिनों पहले जमीन बेची थी, जिसके पैसे भी मिले थे. उसको लेकर कुछ विवाद हो गया था. प्रारंभिक जांच में मौसी के बेटे के हाथ पर चाकू लगा होने की बात सामने आई है. उस बारे में भी जांच की जा रही है.

