अमेठी में बुजुर्ग को छत से फेंका, 15 दिन तक अस्पताल में लड़ते रहे जिंदगी और मौत से जंग, पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी

अमेठी: यूपी के अमेठी में दबंग के हमले में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि 15 दिन पहले 17 मई को गांव के कुछ लोगों ने उन्हें अमेठी बुलाया था. उन्हीं लोगों ने छत से धक्का देकर गिरा दिए. परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 मई को लिखित शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया. फिलहाल बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. दरअसल मृतक के बेटे अमित तिवारी ने आरोप लगाया कि उनके पिता 17 मई को अपने घर पर थे. शाम करीब 5 बजे उनके गांव के संतोष गुप्ता ने फोन करके उन्हें अपने अमेठी पुलिस लाइन स्थित आवास पर बुलाया था. वहां उनको अपने छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिए. किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि वे सीएचसी अमेठी में बेहोश अवस्था में पड़े हैं. तब वे लोग आनन फानन में सीएचसी अमेठी आए. जहां उनकी हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया. अगले दिन 18 मई को हालत गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती करा दिया. वहां लगभग 15 दिन तक इलाज के बाद 1 जून को उनकी मौत हो गई.